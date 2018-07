Vyrovnaný šampionát? Pro diváky úžasná podívaná, míní Červený

Naposledy se o minulém víkendu jelo ve finské Imatře. Červený tam bral v prvním závodě čtvrté místo a v druhé jízdě se dokázal dostat na stupně vítězů, byl třetí.

Oba dva závody královské třídy ovládl britský závodník Danny Webb. Dvě druhá místa si připsal domácí pilot Erno Kostamo, kterému patří i druhé místo v celkovém pořadí.

Matador ze Stračova je s letošní sezonou spokojený. Dokázal v ní vyhrát legendární závod 300 zatáček Gustava Havla, kde po velkém boji porazil velkého rivala Didiera Gramse. Navíc seriál IRRC je teprve ve své polovině, na závodníky čekají ještě tři závody.

„Určitě to pro nás není špatná sezona. Zvýšila se konkurence a je samozřejmě těžší zajíždět co nejlepší výsledky,“ říká Červený.

Odjely se další dva podniky seriálu IRRC. Nejprve v Těrlicku, teď v Imatře. Vy jste v nich získal tři čtvrtá místa a jedno třetí. Jste s tím spokojen?

Je vidět, že v letošním ročníku je rozhodně větší konkurence, než která byla dříve. Jsme tam první čtyři, kteří se vždy pereme o bednu. Bohužel to není vůbec lehké, ale na druhou stranu že je taková konkurence, je lepší pro diváky i pro nás jezdce. Musíme se tomu věnovat opravdu naplno. Člověk se na to musí hodně připravovat.

V Těrlicku jste dojel dvakrát čtvrtý.

Tam jsem měl technické problémy. Musel jsem dokonce použít náhradní motorku, protože mi v první bouchnul motor. A celkově to nebylo podle představ. Ve Finsku čtvrté a třetí místo. Zajížděly se hodně vyrovnané časy. Za to třetí místo jsem určitě rád. Průběžně jsem se dostal na třetí místo. Uvidíme, jak to bude dál.

Jaké jsou časy ve srovnání s loňskými?

Musím říct, že se hodně zrychlily. Je vidět, jak to všechno jde nahoru. Pro diváky to musí být opravdu úžasná podívaná. A i u nás panuje spokojenost.

Na 300 zatáčkách jste ukázal, že v Hořicích jste stále nejrychlejší.

To bylo super. Doufám, že se mi tam v srpnu podaří na kluky něco najet. Teď nás ještě čeká Chimay v Belgii, kde to mám hodně rád. Je však pravda, že nějakou neoblíbenou trať nemám.