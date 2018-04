Rossi na zemi. A ten „spratek“ Márquez dostává směšné tresty

„Ten člověk ničí náš sport. Nemá absolutně žádnou úctu k ostatním. Pokud by se takto na trati chovali všichni, stane se z MotoGP velmi nebezpečný sport,“ křičel po závodě v Argentině Valentino Rossi.

I on se stal obětí nedělního řádění Marka Márqueze, které znovu vyvolalo zásadní otázku, jak moc je tento šestinásobný mistr světa od vedení šampionátu chráněn, jak moc je protežován a jak moc si může na trati dělat, co chce.

Velká cena Argentiny Výsledky druhého závodu MS

„Na okruhu je nevychovaný. Ale může za to hlavně pořadatel MotoGP, protože mu ty úlety pořád promíjí a netrestá je. On si pak myslí, že může dělat všechno. I nedělní penalizace byly výsměchem pro všechny,“ říká Lukáš Pešek, bývalý pilot MotoGP a dnes televizní expert. A není to ojedinělý názor.

Španěl už je hvězdou a jednou má být ikonou jako Rossi. V minulosti kvůli němu španělský pořadatel měnil pravidla, když třeba povolil, aby nováček mohl v MotoGP rovnou do továrního týmu. I proto se nedivte řečem o protežování.

Jen abyste měli představu, co se v neděli na jihoamerickém okruhu odehrávalo: Márquez byl zkraje závodu potrestán průjezdem boxovou uličkou, protože před startem kvůli zhasnutému motoru předváděl na roštu nepovolené „tanečky“.

Byl bezesporu nejrychlejší, a tak rozjel šílenou stíhací jízdu, při které ohrožoval ostatní. Nejdřív málem sestřelil Aleixe Espargara, kterému se sice gestem omlouval, ale stejně mu vedení závodu dalo trest, aby se vrátil o jednu příčku zpět.

Márquez to - s velkou výhradou - splnil a spěchal dál. Prohnal se kolem dalších, někteří jen tak tak uhnuli, až se dostal k šestému Rossimu. V jedné ze zatáček ho podjel, nenechal Rossimu místo a vytlačil ho ven z trati, kde Ital spadl. „Viděl jsem na palubní desce, že jede o sekundu rychleji než já. Neměl jsem na něj, tak proč nepočkal na další zatáčku? Záměrně mě shodil,“ zlobil se Rossi.

Márquez jezdí hlava nehlava. Mnohým se jeho styl líbí, vyvolává emoce, střety. Jenže v neděli nemohl on i ostatní kvůli mokré trati při předjíždění využívat celou šířku dráhy, ale jen metr a půl úzký suchý pruh. Je jasné, že pak častěji dochází k ostrým kontaktům, což se koneckonců přihodilo i jiným.

Ovšem Márqueze ostatní viní, že jsou karamboly - i vzhledem k jejich četnosti - z jeho strany úmyslné. „On do těch zatáček najíždí o 10 kilometrů rychleji. Pro něj byl druhý jezdec záchrana, o kterého se zastavil, protože jinak by šikanu prolétl,“ všiml si Pešek.

A stejně mluví i Rossi. Za střet s Italem nakonec dostal Márquez dodatečně penalizaci 30 vteřin, takže skončil osmnáctý, ale mnozí čekali, že bude vyloučen.

„Kdyby dostal stop na dva závody, rozmyslel by si to. Jeho chování je dost nebezpečné, protože jde o život. Už je to za hranou, protože se to děje každý víkend,“ říká Pešek.

Marc Márquez na trati Velké ceny Argentiny

Márquez se samozřejmě hájí tím, že do nikoho „nikdy, nikdy, nikdy“ nechtěl úmyslně najet a že incidenty vyplynuly ze závodění. Uznal, že v případě Espargara byl až příliš agresivní, ale u Rossiho v tom byl nevinně. I tak se mu šel po závodě do garáže omluvit, jenže v přímém přenosu byl odpálkován Alessiem Saluccim, věrným to Rossiho druhem.

„Nemá koule, aby za mnou přišel sám. Jako vždy dorazil se svým manažerem, s kamerami, protože ty jsou pro ně důležité, ne já. Nechci s ním mluvit, protože vím, že mi nebude říkat pravdu. Doufám, že je dost chytrý, aby za mnou už nechodil,“ uvedl Rossi.

Ten pak oslovil ředitele závodů Mika Webba, aby Márqueze přísně trestal. „Nejezdí fér. Když je na trati on, bojím se.“