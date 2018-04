Závod horských kol Malevil mění místo startu a láká elitní bikery

„Těší nás, že u nás pravidelně startují mnozí účastníci prestižního etapového závodu Cape Epic, který se jel před nedávnem v Jihoafrické republice. Namátkou vítěz letošních dvou etap Nicola Rohrbach ze Švýcarska, který byl u nás vloni druhý. Nebo exmistr světa Massimo de Bertolis z Itálie,“ řekl ředitel Malevil Cupu Radek Patrák. „Zájem o start v Lužických horách má například i britská závodnice Sally Bighamová, která má doma stříbro z mistrovství světa.“



Ani letos nebude Malevil Cup bez novinek. A jedna je naprosto zásadní. Poprvé v historii závod neodstartuje v Jablonném v Podještědí, ale přímo na Ranči Malevil v Heřmanicích, kde je pravidelně cíl.

Důvodem je celková rekonstrukce sítí, která výrazně ovlivní průjezd Jablonným.

Vzhledem k přesunu startu se zcela změní úvodních 15 kilometrů maratonského závodu. „Úplně mineme Jablonné i Rynoltice. Na stávající trať se napojíme u osady Polesí. Chci poděkovat správcům Lesů ČR za jejich konstruktivní přístup, který si změna vyžádala,“ uvedl Radek Patrák.

Další novinkou je, že letošní Malevil Cup se jede také jako neoficiální mistrovství hasičského záchranného sboru a integrovaného záchranného systému na trase 65 km. „Záchranáři mají náš velký obdiv za to, co pro nás dělají, a tak jim chceme dát prostor užít si náš maraton se vším všudy, a to i s vyhlašováním vítězů,“ vysvětlil ředitel závodu.

Závod, který je i letos zařazen do prestižní maratonské série cyklistické federace UCI a seriálu MarathonMan Europe, je primárně určen amatérským cyklistům všeho věku. Čtyři trasy o délce 25 až 100 kilometrů vedené českým a německým pohraničím jim nabízejí neopakovatelný zážitek při zdolání místních vrcholů, ale i nádherné výhledy do krajiny.

Hlavní závody se jedou v sobotu 9. června, ale vyznavači horských kol se můžou těšit na třídenní sportovně společenský program. Nedělní program je tradičně vyhrazen dětem. Internetová registrace k závodu je spuštěna. Více informací naleznete na www.malevilcup.cz.