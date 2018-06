Ředitel Malevil Cupu: Chceme znovu pořádat mistrovství Evropy

„Na startu bylo 1 219 cyklistů, tradičně tu máme i hodně cizinců. A znovu přijeli i závodníci, kteří jsou světová špička v maratonu horských kol,“ řekl ředitel závodu Radek Patrák.



Z koho na startu jste měl letos největší radost?

Po letech, kdy jezdil víc v cizině, znovu přijel Kristián Hynek, se kterým máme velice dobré vztahy a vyhrál u nás na Malevilu i mistrovství Evropy. Velký sympaťák je i Honza Škarnitzl. Měl jsem ale velikánskou radost, že přijeli kluci z týmu Bulls Karl Platt a Tim Böhme, to jsou opravdové ikony horských kol. Třeba Karl čtyřikrát vyhrál Cape Epic a před dvěma lety tam porazil i Jardu Kulhavého. Po šesti letech se k nám vrátila Sally Bighamová, která tady na evropském šampionátu v roce 2012 byla druhá. Ale těch lidí, kteří se k nám vrací, je nepočítaně. Je to paráda, když se někteří vrací každý rok a pak je potkám v Jablonném, že jsou tady na dovolené. To je pro mě úplně nejvíc.

Dorazili i bývalí reprezentanti v běhu na lyžích Lukáš Bauer a Jiří Magál.

Lukáš nám před třemi lety daroval své závodní běžky, na kterých jel mistrovství světa, a my jsme je dávali do dražby na IKEM. Lukáš je taky náš velký kamarád a jsem rád, že se po několika letech vrátil. Lyžaři sem obecně jezdí rádi, protože to mají kousek.

Letos se poprvé startovalo v místě cíle na Ranči Malevil v Heřmanicích. Jak jste to zvládli?

Chtěl bych říct, že změny trati nejsou nějakým záměrem, ale většinou si to vynutily okolnosti. Německá část trasy je beze změny už asi patnáct let, v Čechách je letos neprůjezdné město Jablonné, a tak jsme museli změnit prvních patnáct kilometrů. Vůbec poprvé jsme startovali přímo na Malevilu v takovém počtu lidí, a musím říct, že to byl před závodem velký stres.

Jeden ročník skončil, začínáte hned s přípravou toho dalšího, už dvacátého?

Nezastírám, že jsme podali přihlášku na Mistrovství Evropy v roce 2020 nebo 2022. Je to v chodu a čekáme na rozhodnutí. Zatím to vypadá, že bychom mohli evropský šampionát na Malevilu zopakovat po deseti letech. Každopádně v létě bude termín známý. Tohle všechno by ale nešlo bez toho velkého počtu lidí, kteří se na pořádání závodů každý rok podílejí, a to v podstatě jen za tričko, guláš a pivo. Dík patří i městu Jablonné a Libereckému kraji.