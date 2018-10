Pardubická posila z Hradce Štěpánková předvedla skvostné plavecké entrée

„Nebyla to malá částka, kterou jsme za ni museli dát,“ přiznává trenér SCPA Pardubice Tomáš Neterda. „Ale je to plavkyně, která letos reprezentovala na mistrovství Evropy juniorů podobně jako náš znakař Honza Čejka. Teď drží dorostenecké rekordy na 50 i 100 metrů, je to prsařka každým coulem,“ konstatuje Neterda.

Štěpánková ve finále brněnské ceny, jež byla rovněž 5. kolem Českého poháru v plavání, dohmátla na celkovém třetím místě. Tahle bronzová medaile přitom na jihu Moravy nezůstala sirotkem - s polohovou štafetou na 4 x 50 metrů mix, na níž se podíleli ještě Čejka, Adéla Vavřinová a Dan Toman, si totiž Štěpánková v krátkém brněnském bazénu vyplavala zlato.

„Výsledek štafety ale beru s rezervou, nebyla v ní bůhvíjaká konkurence. My jsme postavili asi to nejlepší, co jsme mohli. Čas 1:49,67 minuty byl kvalitní,“ říká Neterda.

O tradiční medailové hody se i přes „nabušené“ zahraniční soupeře postaral Jan Čejka. Polohovkářskou čtyřstovku v čase 4:22,37 minuty (osobní i oddílový rekord) opanoval; na znakařských tratích jej sice zlato tentokrát minulo, ovšem na pódiu stál po dvoustovce (3. místo), padesátce i stovce (shodně 2. místa). O štafetě již byla řeč.

Čejka tak odvedl v zásadě svůj standard, Neterdovi však vedle Lýdie Štěpánkové dělala radost především Adéla Vavřinová, jež na 200 metrů polohově coby třetí v cíli časem 2:13,20 minuty zaostala jen 0,74 vteřiny za limitem pro mistrovství světa. Bronz pak Vavřinová v individuálních startech brala i na 200 metrů znak a 100 metrů polohově, kromě toho byla čtvrtá v polohové čtyřstovce, což znamenalo B-limit pro světový šampionát.

„Áďa má skvělý přístup, v přípravě jí můžu stoprocentně věřit, už v polovině srpna sama začala trénovat,“ chválí Neterda. „Přál bych jí účast na nějakém šampionátu, zase se v plavání posunula a zasloužila by si to. Snad by se mohla dostat do širší nominace na Letní univerziádu v příštím roce,“ míní Neterda.

Povedené osobní výkony pak vedle pardubických „es“ zaznamenaly například Kateřiny Avramová a Apltauerová. „Jsou se zase dál. Vrchol však přijde při Zimním mistrovství v Plzni,“ říká trenér.