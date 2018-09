Daviscupová stálice a tahoun. Chci hrát dál, říká Rosol

Rosol výrazně pomohl českým tenistům od blamáže. S nezkušenými mladíky výběr kapitána Jaroslava Navrátila po sobotě prohrával 1:2. Češi tak museli nepříznivý vývoj otáčet v nedělních dvouhrách.

Povedlo se. Rozhodující vítězství přidal právě Rosol.

„Neměl jsem na výběr. Musel jsem to vzít do svých rukou,“ řekl vytáhlý tenista. Hned na kurtu si obrovsky ulevil, okamžitě vysvlékl dres a začal slavit.



„Chtěl jsem nastoupit za stavu 2:2 a poprat se o vítězství,“ líčil Rosol po vítězství nad Zsomborem Pirosem 6:4, 7:6, 6:3. „Bylo vidět, že čtvrtý a případně pátý set už by nezvládl. Byl na tom špatně fyzicky,“ uvedl na adresu soupeře.



Přesvědčivým triumfem nad pátečním přemožitelem Jiřího Veselého dosáhl Rosol na zajímavou statistiku: v Maďarsku ve dvouhře neztratil jediný set. „Nechal na dvorci duši,“ chválil ho Navrátil.

Zároveň někdejší 26. hráč světového žebříčku naskočil i do nepovedené sobotní čtyřhry po boku specialisty Romana Jebavého.

„Ta mi paradoxně vzala nejvíce sil. Hráli jsme pět setů, skoro tři a půl hodiny,“ přiznal.



Rosol tak z pozice týmové dvojky režíroval české vítězství v Maďarsku. Získal dva body v singlech a znovu potvrdil, že v českých barvách se umí vyhecovat k náramným výkonů. Problémy mu nedělají ani psychicky náročné momenty.

Aktuálně má Rosol v Davis Cupu pozitivní bilanci 15 vítězství a 11 porážek. Jaké výhry jsou ty nejcennější?

Rosol a Davis Cup Od roku 2011 naskočil tenisový dlouhán vždy minimálně do jednoho z duelů. Nominaci od kapitána Jaroslava Navrátila si vysloužil hned do devatenácti střetnutí.

Před dvěma lety v prvním kole Světové skupiny snadno přehrál ve třech setech současnou světovou pětku Alexandera Zvereva. Později ve čtvrtfinále přidal jediný český bod proti Francii, když porazil Jo-Wilfrieda Tsongu, dlouhodobě jednoho z nejlepších tenistů své země.

„Mám na Davis Cup skvělé vzpomínky. A převažují hlavně ty pozitivní,“ ohlédl se.



A tak může v současnosti nejzkušenější tenisový reprezentant bilancovat. Od příštího roku totiž 118 let stará soutěž dozná obřích změn. „Mělo by to zůstat. Hrát před domácími fanoušky je vždy speciální, mohou se tím smazat i rozdíly,“ řekl.

To potvrdily i tři hrací dny v Maďarsku: nebojácní teenageři v barvách soupeře se před fanoušky dokázali vybičoval k životním zápasům. „V tomhle je ta soutěž speciální.“

Ve 33 letech Rosol patří ke zkušeným mazákům. Ač se mu v současné době na okruhu příliš nedaří, aktuálně se pohybuje až na konci druhé stovky žebříčku, v národním dresu patří k neodmyslitelným článkům.

A ještě pár let tomu tak bude. „Budu rád, když budu i v dalších letech nominovaný.“