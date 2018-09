Strašák zažehnán. Poprvé jsem vyhrál pod světly, liboval si Rosol

Ta statistika ho musela děsit. Ještě žádný duel pod umělým osvětlením Lukáš Rosol neovládl. A že jich během bohaté kariéry 33letého tenisty bylo.

Premiérová radost pod reflektory přišla až v pátek večer. A bylo to v dost nezvyklých kulisách. Na parkovišti před obchodním centrem Lurdy Ház v Budapešti smetl Rosol daviscupového debutanta Valkusze 6:1, 6:2 a 6:4.



Výprask trval pouhou hodinu a 39 minut. „Soustředil jsem se hlavně na svůj tenis,“ hodnotil Rosol, jenž se na dvorce v týmové soutěži vrátil po roční odmlce. Naposledy bojoval rovněž v baráži proti Nizozemsku.

Rozhodilo vás dlouhé čekání na zápas?

Počítal jsem s tím, že začneme hrát v šest hodin večer. Nakonec jsem se na kurtu objevili deset minut před osmou. Jsem rád, že se to stihlo ještě v pátek. Hrát po půlnoci by bylo nepříjemné. Naštěstí jsem se s tím dokázal srovnat.

Vůbec poprvé v kariéře jste vyhrál zápas pod umělým osvětlením.

Velké vítězství! Podal jsem stabilní výkon po všech stránkách, což pod těmi světly není vždy jednoduché.

Co vás v nočních duelech nejvíce trápí?

Asi koordinace a viditelnost míčků. Nejtěžší je pořádně zaostřit na tenisák. Oproti dennímu světlu je to opravdu výrazně odlišné.

Do utkání jste šel za nepříznivého stavu 0:1 po překvapivé porážce Jiřího Veselého. Cítil jste větší tlak?

Nijak jsem si to nepřipouštěl. Naopak soupeř byl jednička týmu, navíc poprvé hrál zápas v Davis Cupu. Nakonec to nezvládl. Já jsem se opřel o bohaté zkušenosti.

Od roku 2011 jste každou sezonu naskočil minimálně do jednoho duelu v týmové soutěži. Jak se díváte na chystané radikální změny pravidel, jež vejdou v platnost od příštího roku?

Davis Cup - a zejména u nás - je hodně sledovaný. Lidé o něj mají větší zájem než o celou řadu turnajů. Uvidíme, co přinesou změny, zatím nikdo neví, co od toho očekávat.

Vám osobně se model s jedním finálovým týdnem zamlouvá?

Pro hráče to možná bude lepší. Lépe si uspořádají turnajový plán, soustředí se výhradně na sebe a v listopadu potom budou během jednoho týdne reprezentovat. Myslí si ale, že změny nijak neovlivní dosavadní sledovanost.