Palyza úspěšným obráncem: Nejde dostávat padesát bodů za poločas

Proti USK Praha se český reprezentant představil v odlišné roli, než je u něj obvyklé. Obávaný střelec z dálky si vzal na obranné polovině na starost Michala Mareše. Velkou osobnost vysokoškoláků na dlouhé minuty odstřihl od míče a pomohl týmu k výhře 79:77, druhé v sezoně. „Od třetí třetiny byl náš defenzivní výkon mnohem lepší,“ pochvaloval si Palyza.

Krom jiného jste necelé tři sekundy před koncem proměnil dva trestné hody a zajistil rozhodující náskok. Nenapadlo vás, že druhý pokus jenom nahodíte na obroučku a necháte uplynout zbývající čas?

Takto přemýšlet se nevyplácí. Míč se mohl odrazit k soupeři a pak stačila jedna šťastná střela z půlky a výhra by připadla soupeři. Chtěl jsem dát obě šestky.

V poslední čtvrtině jste si při jednom přerušení svolal spoluhráče na palubovce. Co jste jim říkal?

Byl za námi nervózní úsek hry z obou stran. Cítil jsem, že je třeba kluky zklidnit a připomenout, že potřebujeme udržet disciplínu a klid. Podařilo se. Vzápětí jsme ubránili jeden útok USK a přiblížili se k výhře.

„Lukáš (Palyza) se nepředstavil jako autor třiceti bodů. Byl však skvělým obráncem a Mareše vymazal z hřiště. To byl jeden z klíčů k naší výhře nad USK Praha.“ Predrag Benáček, trenér Olomoucka

Do poločasu se vám nedařilo v obraně. Přišla na to řeč v poločasové pauze?

Museli jsme si některé věci ujasnit. Dostávat padesát bodů za poločas opravdu není směr, kterým bychom měli jít. Od třetí čtvrtiny to byl mnohem lepší defenzivní výkon.

Může je tým pravidelně opakovat?

Jsem přesvědčený, že můžeme udržet soupeře na sedmdesáti nebo pětasedmdesáti bodech pravidelně. O útok strach nemám. Útočný potenciál má tento výběr opravdu vysoký, tam problém nemáme.

Lukáš Palyza (vpravo) z Olomoucka střílí přes Ondřeje Sehnala z USK Praha.

Po čtyřech kolech máte vyrovnanou bilanci. Jste spokojený?

To ne. Ale v basketbale to prostě není tak, že dáte dohromady dobré hráče a okamžitě přijdou výsledky. Změn v sestavě bylo hodně, všechno si musí sednout. Týmová chemie se musí vybudovat a na tom pracujeme. I takové těsné vítězství nad vysokoškoláky nám v tom pomůže.