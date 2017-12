Krpálek o nástupci: Máme spoustu mistrů světa. Bude těžké ho vybrat

Ve čtvrtek se znovu po roce bude vyhlašovat Sportovec roku. Koho vidíte jako svého nástupce?

Letos to bude velmi těžké rozhodování a bude to hodně těsné. Máme spoustu mistrů světa, mistrů Evropy. A já ani pořádně nekoukal, kdo v té desítce všechno je.

Někoho si určitě vybavíte.

Sledoval jsem Ondru Synka, který vyhrál mistrovství světa, to samé Pepa Dostál. A Adam Ondra zase dokazoval své kvality v horolezectví, taky si zaslouží být hodně vysoko.

PŘED ROKEM. Sportovec roku Lukáš Krpálek.

Vy jste z desítky i kvůli zranění vypadl. Jak byste svůj sportovní rok 2017 zhodnotil?

I přes to zranění to byl velmi úspěšný rok – můj první ve váhové kategorii nad 100 kilogramů. A už jen to, že jsem dvakrát vyhrál, získal jsem i stříbro na Grand Slamu a byl třetí na mistrovství Evropy, je velký úspěch.

Říkáte poprvé ve váhové kategorii nad 100 kilogramů. Už se nemusíte tak omezovat v jídle, je to tak?

Teď se hlídám spíš v tom, abych jedl dobrá jídla, dobré maso, dobré přílohy. Nemusím se ale hlídat v tom, že toho nemůžu sníst moc, nebo naopak musím sníst málo. Jaký mám hlad, tolik toho sním. V předchozí kategorii jsem se omezovat musel, hubnul jsem třeba čtyři dny před závodem. Teď je to super, svou váhu pomalu občas zjistím až na turnaji.

Budete i proto mít jiné Vánoce? Místo pěti řízků sníte osm?

To ne, budou stejné (zasměje se). Neříkám, že nemám rád řízek s bramborovým salátem, to určitě ne, spíše naopak.

Jiné Vánoce to budou minimálně v tom, že je váš syn Antonín bude v roce a půl vnímat trochu jinak.

To bude super. S ženou se hrozně těšíme na to, jak si to bude užívat. Kolikrát když mu žena přinesla dárek, hrozně rád si ho rozbaloval.

Co pod stromeček dostane?

Převážně hračky, nějaké oblečení. Z hraček mají děti stejně největší radost.

Do obchodů od olympiády nechodíte. Jak jste sháněl dárky?

Něco přes internet a něco v zahraničí. Každý rok jsem to takhle řešil. V prosinci se většinou vydáváme na závody do Japonska, takže to většinou řeším tam. Letos to bylo stejné, dárky mám nakoupené.

Budete mít japonské Vánoce?

Něco tam určitě je. Ale když vezmete hračky, tak je jedno, jestli je koupíte u nás, nebo u Japonců.

Co sladkosti? Jaké máte nejradši?

Vlastně úplně na sladkém neujíždím, cukroví jsem zatím ještě neměl, přitom ho už máme vytažené na stole. Radši mám ten bramborový salát s řízkem, prostě nějaký flák masa.

Vydáte se o Vánocích i na lyže?

Zrovna dneska jsem se vrátil z hor, kde byly i lyže. Přes svátky to máme taky v plánu, ale třeba s běžkami bych byl ještě opatrný kvůli kotníku. Zas tak dobrý běžkař nejsem a nerad bych se znovu zranil. I teď jsem hlavně skialpoval a běhal.

Skialpining máte hodně rád, už minulý rok jste se na skialpech vydával do hor.

Mám. Na druhou stranu vím, že je to nebezpečný sport a že při něm spousta lidí zahynula. Ale to je extrém – lidi, kteří lozí na nesmysly. Já lezu jen tam, kde vím, že je to bezpečné, a kde se nic nemůže urvat. Kolikrát si vyšlápnu na sjezdovku jen kvůli tomu, abych si ji sjel. A mám rád, když si u toho člověk i trochu zamaká.