Krpálek se bude po dvou letech prát doma. Rozhodně chci vyhrát, říká

„Dva roky jsem doma nestartoval, takže jsem rád, že se mohu fanouškům po dlouhé době ukázat. Vždy mě hodně bavilo, když vidím, kolik je fanoušků v hledišti. Rozhodně budu chtít před domácím publikem vyhrát, věřím, že se doma budu cítit maximálně dobře,“ řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci. „Já samozřejmě musím jít do tohoto závodu s tím, že budu chtít vyhrát,“ dodal.

K dalším českým medailovým nadějím patří Pavel Petřikov, který ve váze do 60 kilogramů obhajuje zlato, David Klammert (do 90 kg) či Jaromír Musil, který po dlouhém zranění překvapil nedávno na Grand Slamu v Paříži pátým místem v kategorii do 81 kg.

„Já bych za velký úspěch považoval postup do finále. Když dokážu navázat na formu z posledních turnajů, tak by to mohlo jít. Kdy jindy uspět než před domácím publikem,“ řekl Klammert.

Z tradičních reprezentantů budou chybět Jakub Ječmínek a Michal Horák. „Kuba je po operaci ramene a Michal má poraněná žebra,“ řekl trenér Jaromír Ježek. „Celkově to bude velmi dobře obsazený turnaj. My budeme mít 22 závodníků, z toho šest juniorů. Výkony budou jedno z nominačních kritérií na mistrovství Evropy,“ dodal.

Turnaj se uskuteční v sobotu a v neděli v aréně Sparta na Podvinném Mlýně. Začne se vždy v 10:00, finálové bloky jsou naplánovány na 16:00. Přihlášeno je přes 300 závodníků ze 42 zemí. Vedle Krpálka bude největší hvězdou Japonec Naohisa Takato, úřadující mistr světa váhové kategorie do 60 kg, který však bude závodit v šestašedesátce.

„Chceme, aby turnaj byl velmi vydařený. Zúčastní se ho významné osobnosti sportovního i politického života. Pro fanoušky v sobotu odpoledne pořádáme i velkou autogramiádu,“ řekl předseda svazu juda Jiří Dolejš.