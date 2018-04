Potvrdilo se, že tyhle těžší závody nám vyhovují, říkal Bauer

Reistadlopet se nejlepšímu českému týmu výsledkově vydařil.

Profilově náročný, kopcovitý závod roztrhal startovní pole mužů i žen hned na začátku. Kateřina Smutná se s těžkou 50kilometrovou tratí prala nejdříve sama, poté ve trojici a ve finále ve dvojici s Gjeitnesovou, se kterou až do cíle bojovala o čtvrté místo. „Už před startem mi bylo jasné, že první a druhé místo je obsazené Ishidaovou a Kowalczykovou a že se bude bojovat o třetí příčku. Mně na začátku to čelo odjelo, pak jsem se srovnala a věděla, že budu bojovat o čtvrté místo, což se mi nakonec povedlo,“ těšilo českou závodnici, kterou v závěru limitoval bolavý sval na předloktí.

„Bolí mě to posledních čtrnáct dní, vždycky to začne ve vyšším tempu, třeba po patnácti minutách soupaže. Pokud by to mělo tak být i na závodě ve Finsku, tak to bude docela zajímavé,“ popsala své potíže Smutná. Reistadlopet absolvovala na namazaných lyžích, což si také pochvalovala.

Nejlepšího výsledku v seriálu Visma Ski Classics dosáhl o víkendu Alexis Jeannerod, francouzský člen Bauer Ski Teamu, který osmým místem navázal na desátou příčku z loňského ročníku Reistadlopetu. Do elitní desítky se probojovala také další členka Bauerova týmu Roxane Lacroixová, druhá žena celkového pořadí kategorie do šestadvaceti let. Ilja Černousov skončil patnáctý, a podpořil tak výborné výsledky svých týmových kolegů.

„Pro nás to byl hodně povedený závod. Zase se potvrdilo, že tyhle těžší závody nám vyhovují. Jsem rád, že jsme navázali na loňský úspěch, kdy jsme také měli tři lidi do desítky,“ hodnotil závod Lukáš Bauer, který dojel na 34. místě jako druhý nejlepší Čech. „Na rozdíl od ostatních jsem jel soupaž, což pro mě byla na tak těžké trati výzva. Ale minulý závod se mi jel klasicky pocitově špatně, tak jsem to zkusil. Musím říct, že jsem spokojený s tím, že jsem to zvládnul, a také umístění je myslím super.“

Reistadlopet o víkendu absolvovali v barvách Bauer Ski Teamu také Adam Fellner a Jan Šrail, kteří skončili na šestatřicátém, respektive třiasedmdesátém místě.

Poslední zastávkou letošního ročníku Visma Si Classic bude sobotní závod Ylläs-Levi ve Finsku. Laufařskou derniéru letošní sezony tady absolvuje i sedm závodníků Bauer Ski Teamu, kteří jsou připraveni poprat se o poslední možné úspěchy a body do celkového pořadí. Na startu bude i loňská vítězka závodu Kateřina Smutná. Podle posledních informací jí sice stále trápí bolavý sval na předloktí, přesto by také tady chtěla zabojovat o stupně vítězů.

