Takhle to prý trénuje. Dončič sejmul Barcelonu trefou přes celé hřiště

Rodák z Lublaně už delší dobu oslňuje experty po celém světě a očekává se, že po této sezoně odejde do NBA. Letos však naplno předvádí své umění v dresu Realu Madrid. A je se na co dívat.

Borci z hlavního města Španělska šli do duelu s odvěkým rivalem s cílem získat zpět herní pohodu, která je zdobila v úvodu sezony. V Eurolize před tímto utkáním padli třikrát v řadě.

Dončič ale předvedl parádní výkon, který okořenil několika parádními akcemi.

Za 26 minut na palubovce nastřádal 16 bodů, sedm asistencí a šest doskoků s celkovou efektivitou 24.

Čísla samotná tolik neční - jenže on své body zaznamenal v klíčových momentech zápasu. Devět bodů a pět asistencí měl na kontě jen ve druhé čtvrtině, a když se Barcelona pokusila ve třetí čtvrtině o zvrat, byl v čele náporu, který sám zakončil trefou prakticky přes celé hřiště.

Dončičova dalekonosná trefa:

Ta katalánský celek definitivně zlomila a Katalánci si po výsledku 75:87 připsali osmou porážku z dvanácti duelů.

Sám Dončič ovšem nedělal ze své velké střely žádnou vědu.

„Tyhle střely trénujeme se spoluhráči celkem běžně. V utkání jí samozřejmě střílíte jen, když musíte. Dnes mi to tam padlo a jsem za to rád. Byl to velmi těžký zápas, takže jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a přerušili sérii proher,“ glosoval mladý vůdce.