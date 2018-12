Zraněná Smutná opouští Rumunsko. Neposkytli mi potřebnou léčbu, říká

„Ještě je všechno v jednání, ale nerada bych se do Blaje vracela. Ačkoliv se jedná o respektovaný tým, zázemí a servis pro hráčky tam není na takové úrovni, jakou bych očekávala,“ dodala Smutná, která má zkušenosti s italskou nebo francouzskou ligou.

Do Rumunska přestupovala z Francie před začátkem letošní sezony. Jenže utkání za Blaj neodehrála ani jedno. Před startem soutěže si poranila koleno. „Trénoval nás kondiční trenér, který neměl zkušenosti s volejbalem a se ženským sportem,“ stěžuje si. „Problém byl také v tom, že klub nedisponoval žádnou posilovnou. Nebylo možné skoro vůbec regenerovat.“

Reprezentační volejbalistka se rozhodla z Rumunska odcestovat a svěřit se do rukou českých specialistů. K tomu dopomohl také Český volejbalový svaz. „I když rumunští doktoři věděli, co s kolenem je, nedokázali zařadit patřičnou léčbu. Bylo to od nich velice zmatené. A tým už si mezitím za mě našel náhradu, takže mě pustil,“ dodala Smutná, která musí několik týdnů rehabilitovat.

Přitom do rumunské Blaje přicházela s velkým očekáváním. Loňský finalista Ligy mistrů značně posílil a dával si vysoké cíle. „Byly tam asi nejkvalitnější volejbalistky, se kterými jsem kdy hrála. Také místní liga nebyla špatná, chodí celkem dost diváků. Bylo vidět, že mají dost peněz na zahraniční hráčky,“ dodala Smutná, která už vyhlíží další angažmá. Zatím však není jisté, do jakého týmu se uprostřed sezony dostane.

„Bude to náročné, ale věřím, že něco vyjde. Občas se stane, že se někdo zraní a týmy řeší náhradu. Ráda bych se vrátila do Itálie, kde mám přítele, nebo také Francie nebyla vůbec špatná,“ přála by si.

Ráda by posílila český reprezentační tým v rámci lednových kvalifikačních zápasů na mistrovství Evropy. „Stále je to otevřené, s trenérem jsem v kontaktu. Uvidíme.“