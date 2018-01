Tohle je můj život. Jak Šafářová se staronovým koučem točí reality show

„Je určitě příjemné, že si ze všech vybrali právě mě,“ vypráví Šafářová o tom, jak bude dodávat videa do tenisové reality show. „Bude to rok života se mnou a je jen na mně, co natočím. Budou to věci, co dělám, výhry i prohry. V první epizodě třeba příprava, cestování, turnaj v Sydney. Snad se to bude líbit. Chtěla bych, aby to bylo takové, jaká jsem já.“

Čili oblíbená, přátelská, usměvavá - tohle na ni sedí, proto ostatně nabídka přišla.

Česká tenistka Lucie Šafářová

A co víc: i díky ní je třicetiletá Češka na prvním grandslamu roku 2018 zase s kanadským koučem Robem Steckleym, jen nechme Šafářovou vyprávět.

„Tohle jsme totiž s Robem vždycky chtěli dělat. Kontaktovala jsem ho. A pak jsme se začali bavit i o tom, že by bylo fajn spolu znovu začít,“ líčí. „Přece jenom jsme spolu zažili největší úspěchy. Byl to impulz vrátit se k sobě.“

Se Steckleym se stala finalistkou Roland Garros i světovou pětkou, Kanaďan si ale od tenisu naordinoval roční pauzu.

Krátkodobá rozluka se aktuálně ukazuje jako dobrá věc.

„Vztah hráčka-trenér je přece jenom hrozně každodenní. Někdy je toho hodně,“ souhlasí Šafářová. „Máme zase nový impulz, zase je na čem pracovat.“

VIDEO: Luci Šafářová znovu trénuje se Steckleym Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Točit videa je samozřejmě tím méně vážným smyslem jejich obnovené spolupráce, přesto vítaným. „Pro Roba to bylo lákadlo, je to jeho velký koníček. Pro mě to bude o to snazší, spoustu věcí natočí on,“ usmívá se Šafářová. „Beru to jako možnost něco za sebou zanechat a myslím, že by to lidi mohlo zajímat. To, jací oba jsme, je v tenisovém prostředí něco trochu jiného.“

Už kvůli žertíkům, které mezi nimi sviští stejně rychle jako míčky na kurtu: „Sranda musí být. Nebrat život moc vážně, to je základ všeho.“

Lucie Šafářová a Rob Steckley

I přesto, že někdy to taková švanda není, o čemž by česká tenistka mohla dlouze vyprávět. Zranění či nemoci jí často zmenšily možnosti ukázat, jak dobrá umí být. Steckley její potenciál zná. „Máme hodně společných vzpomínek - a taky cíle, jichž chceme dosáhnout.“

Jaké jsou? V singlu návrat do elitní desítky, nyní je číslem 29. Australian Open zahájí v úterý proti domácí Alje Tomljanovicové, v její čtvrtině pavouka jsou i krajanky Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Petra Kvitová: „Ale já se nikdy nedívám dopředu.“

V deblu pak vyhlíží další grandslamový titul. Šafářová jich má pět s americkou svérázkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, půltucet touží zkompletovat se Strýcovou.

„Bára by si to zasloužila,“ nezapře svoji přejícnou duši. „Na US Open z toho loni bylo semifinále, cíle máme vysoké, ale je tu spousta výborných týmů. Je třeba jít krok po kroku. Hlavní je, že si to užíváme a baví nás to.“

Protože bez úsměvů by přece život byl sotva poloviční.