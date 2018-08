US Open vítá Rockyho z Valašska. Šafářovou doprovází zvláštní host

Letos se tu ovšem občas strhne slušná divočina, když se zrovna potkají kumpáni Rocky s Brunem.

Miláčci Lucie Šafářové a Caroline Wozniacké.

Biewer teriér a pomeranian.

„Jsou kámoši,“ říká Šafářová s roztomilým štěnětem v náručí. „Psa tu mají ještě další čtyři hráčky, třeba Gibbsová a Ostapenková. Když začnou lítat po trávě, lidi koukají.“

Psíka si v tašce přinesla i na rozhovor s českými reportéry. Omluvila se, že nemá hlídání. Trenér Rob Steckley, jenž předtím střežil pokojně pochrupávající zvíře při utkání Šafářová – Martičová (6:4, 6:4), vyrazil sledovat další mače, a tak se osmiměsíční Rocky zúčastnil své první tiskové konference.

Choval se zdvořile. Očichával diktafony. Tlumeně štěkl jen jednou. „Jaká panička, takový pes, ne?“ šprýmovala Šafářová.

Tohle je Rocky. A má i svou akreditaci.

V brašně mu nosí gumovou kukuřici, kterou dostal od jednoho z fanoušků. Na poutku visí autentická akreditace se jménem Rocky Safarova, označením Player Guest a čárovým kódem, jímž kontrola u vstupu do areálu každého příchozího odpípne.

„Normálně funguje, od pořadatelů navíc pejskové dostali hračky,“ líčí jedenatřicetiletá levačka z Brna. „US Open je pro ně nejlepší grandslam.“

V Anglii i Austrálii vládnou přísná karanténní opatření. Na Roland Garros se Šafářové povedlo trhače propašovat dovnitř navzdory zákazu. „Je malý, měla jsem ho v tašce, tak mi nedělali problémy.“

New York je ovšem pravý ráj.

„První den po příjezdu jsem otevřela skříňku a našla v ní lahev s čepicí pro sebe a lahev s hračkou pro Rockyho. Asi už vědí, které tenistky s sebou vozí psa. Říkala jsem si: To je teda pecka!“

Jako malá měla Šafářová jorkšíra. Nového drahouška si pořídila letos, když – už zase – delší dobu marodila. Nemohla hrát ani trénovat. Zmáhal jí smutek.

„Pak jsme vyjely na výlet a já viděla tyhle pejsky běhat. Hrozně se mi líbili. Zjistila jsem si, co jsou za rasu. Už cestou vlakem domů mi neteře začaly říkat, ať si je najdu na internetu. Vyběhly na mě fotky štěňátek. Vyrazili jsme se na ně podívat. A jakmile jsem je spatřila, byl konec. Prostě jsem nemohla odolat.“

Rocky pochází ze Zašové u Rožnova pod Radhoštěm. Je to Valach a jmenovec filmového boxera, jehož hrál Sylvester Stallone. „Je tak strašně malinký, že potřebuje velké jméno,“ vysvětlila Šafářová.

V jeho přítomnosti snáz zapomíná na veškeré strasti. Její kariéra se možná chýlí k úplnému závěru. V bulváru a na sociálních sítích se pitvá její vztah s hokejistou Tomášem Plekancem, jenž jí v pondělí na kurtu číslo 9 diskrétně tleskal u plotu.

„Rocky mi dělá obrovskou radost. Sice mě ze začátku budil už v šest ráno a několikrát denně ho chodím venčit, ale teď už vydrží do půl osmé a i jinak je hodný. Třeba let do New Yorku zvládl úplně v klidu.“

Zvířecího parťáka má například též Jiří Veselý, jenž s pomeranianem Leem loni na turnaji v Prostějově bujaře oslavoval přímo na kurtu každé vítězství. Byla to docela psina, když Leo skákal páníčkovi po zádech. „Umí blbnout, ale taky vystupoval vážně jako lord,“ říká Veselý. „Štěká jen na povel, takže sním při zápasech v hledišti není nejmenší problém.“

Takže kdo ví? Třeba na US Open časem vzniknou i prostory vyhrazené pro VIP mazlíčky.