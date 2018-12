UFC jsou pro mě šéfové. V Praze to bude šílené, čeká nervozitu Pudilová

„Ani jsem si nepředstavovala, že by se to mohlo stát. Je to velký krok dopředu (pro českou bojovou scénu, pozn.), v kladném slova smyslu je to šílené, protože to bude něco extra. Mám radost,“ začala ve čtvrtek tiskovou konferenci usměvavá Pudilová.

UFC v Praze Kdy a kde? V sobotu 23. února 2019 od 17:15, v O2 areně v Praze.

Množství odpovědí, pohledy do kamer, focení na lodi pod Karlovým mostem. Vskutku netradiční tiskovka. Pudilová ale bavila. Když ji fotografové žádali o zarputilý výraz, Češka se smíchem zareagovala, že takový neumí.

Na otázku, jak přípravu ovlivní Vánoce, odpověděla opět s humorem. „Vánoce normálně oslavím. Řízkem a salátem.“

Speciální přípravu zatím ani plánovat nemůže, nezná jméno soupeřky. „Její jméno se můžu dozvědět dnes, za týden, za měsíc... UFC jsou pro mě šéfové, nejlepší organizace. To, že si dělají, co chtějí, beru jako součást toho, že tam jsem. Je to normální,“ nedělá si hlavu zápasnice do 61 kilogramů.

Osobní přání ovšem má. Ráda by poznala, jaká je v kleci Bethe Correia. Prý i kvůli fanouškům, kteří po tomto souboji volají na sociálních sítích. „Já moc nemusím, když po mně někdo jiný chmatá a leze na zemi, radši bojuju v postoji a s Correiou by to mohla být dobrá přestřelka. To mi vyhovuje, už po ní pokukuju delší dobu,“ přiznává Pudilová.

Vstupenky Na pražský galavečer UFC se začnou prodávat v pátek v 10:00 prostřednictvím sítě Ticketportal. Ceny lístků se budou pohybovat od 990 do 3990 korun.

Ale že by si mohla vyloženě vybírat? To v žádném případě. Prezident UFC Dana White tvrdí, že hodnota značky nyní stojí 7 miliard, to je obrovská suma. „Jsou si vědomi pozice na trhu,“ uznává Jaroslav Svoboda, hlavní vyjednavač s UFC ze společnosti Bestsport.

„Už jsem v UFC dva roky, moc mě to posunulo mentálně,“ uznává Pudilová.

UFC zatím oficiálně oznámila jediný zápas. Půjde o střetnutí v polotěžké váze mezi Rusem Magomedem Ankalaevem a Srbem Darkem Stošičem. Oběma je 26 let. Stošič už s Českem zkušenosti má, před čtyřmi lety jej tady technickým knockoutem porazil Jiří Procházka, který momentálně zápasí v Japonsku.