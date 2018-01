Bartoň se vrací k basketbalové reprezentaci, povede výběr do 18 let

Příchod trenéra Ginzburga na plný úvazek k národnímu týmu byl pouze jedním dílkem ze skládačky nové koncepce u mužské reprezentace. Do ní teď zapadne i Bartoň - přestože už nemůže usdnout na lavičku mužského áčka.

„Když jsem na jaře souhlasil s pozicí asistenta u trenéra Ginzburga, věděl jsem, že se jedná o jednorázovou zkušenost, která by mohla nastartovat jakousi budoucí spolupráci. Můj klub FC Barcelona mi už v létě před mistrovstvím Evropy dal najevo, že by byl nerad, abych pokračoval v této roli, protože nový systém počítá s kvalifikací během sezony,“ vysvětluje Luboš Bartoň, proč v kvalifikaci o MS 2019 nepomáhá.

Česká basketbalová federace však jeho služeb využije jinde.

Systém mužských reprezentací od hráčů do 14 let až po dospělé byl nově rozdělen do tří základních skupin, za ně odpovídají jejich hlavní trenéři. Ronen Ginzburg je pověřen vedením prvního týmu a pod svou patronací má i univerzitní výběr a nový tým do 24 let.

Relativně samostatnou skupinu tvoří reprezentace do 20 let jako předstupeň prvního celku, u které se také předpokládá propojení na oba vyšší segmenty. Za výběry do 18 a 17 let zodpovídá právě Luboš Bartoň a nejmladší týmy do 16 a do 15 let s i dopadem na kategorii do 14 let vede Jan Slowiak.

„Nově nastavený systém vrací do hry čtyřletý cyklus, který směřuje k prvnímu vrcholu v roce 2021. Věříme, že největší výhodou propojení všech tří segmentů je odborná úroveň. Chceme propojovat všechny reprezentace ve všech oblastech přípravy na hřišti i mimo ně. Při propojení realizačních týmů a hráčů s přesahem do zahraničí chceme v maximální míře využívat moderní technologie,” uvedl Michal Ježdík, který je za novou koncepci zodpovědný.

Jedním z jejích hlavních dopadů má být také vzdělávání nové trenérské generace a sjednocení basketbalových komunit směrem k roku 2021.

Luboš Bartoň svou trenérskou kariéru nastartoval teprve nedávno, za krátkou dobu ale stihl účast na EuroBasketu, studium nejvyšší trenérské licence A ve Španělsku či angažmá od juniorského týmu FC Barcelona. „Pomáhám v práci s top talenty a mám příležitost být na nejvyšší evropské úrovni v kategorii juniorů či pozorně sledovat barcelonský první tým,“ dodává Bartoň.

„Zjišťuji, že znalostí mám dost, protože po dobu své hráčské kariéry jsem narazil na spoustu výborných trenérů. Na druhou stranu se mám ale také hodně co učit. Přece jen je něco jiného pokyny plnit než je dávat. U mě je momentálně důležitá praxe, vyzkoušet si svoje věci, ale musím se také vzdělávat a hledat zdroje pro zlepšování,“ hodlá Bartoň neustále pracovat na své kvalifikaci.

„Luboš Bartoň, ale i například Petr Czudek (trenér výběru do 20 let) a někteří další trenéři jsou naší budoucností. Chceme využít jejich silných stránek a nabídnout jim prostor ke zlepšení v oblastech, které jsou potřebné pro to, aby byli součástí elitního basketbalu. Petr i Luboš mají vášeň, mají zájem být součástí komunity českého basketbalu. Oba mají i charakter, který je předurčuje být dobrými trenéry. Stejně tak ale oba potřebují více zkušeností s elitním basketbalem v pozici trenérů. Věříme, že je to krok správným směrem. My jim budeme maximálně nápomocni,” slibuje Ježdík.



První zkouška fungování přijde hned na začátku ledna. Od 3. do 5. ledna se v Nymburce uskuteční tradiční turnaj Crystal Bohemia Cup. Utkají se výběry do 17 let České republiky a Japonska a extraligoví účastníci USK Praha a BA Nymburk.

Bude u toho i Luboš Bartoň - i když jen jako „trenér na telefonu“. V letní přípravě a na evropském šampionátu už Bartoň samozřejmě povede reprezentaci do 18 let z lavičky jako její hlavní trenér. První akcí u mládežnické reprezentace by pro bývalého kapitána národního týmu mělo být společné soustředění výběrů do 17 a 18 let v období Velikonoc.

„Práce a vedení nového projektu v kategorii juniorů mi dá dobrou příležitost získat zkušenosti a být v jiné roli, než jako jsem měl doposud. Rád bych pomohl českému basketbalu a věřím, že v této nové roli budu prospěšným členem celého nového projektu,“ vyhlíží blízkou budoucnost.