Barcelonská krize vynesla Bartoně na pozici asistenta trenéra

Ambice multisportovního obra FC Barcelona žádají od basketbalistů mnohem víc než aktuální 13. pozici v euroligové tabulce a třetí místo ve španělské nejvyšší soutěži.

Hrozba odvolání Sita Alonsa z pozice hlavního trenéra se naplnila už v polovině jeho první sezony krátce po nedělní prohře 72:96 na palubovce Baskonie. Na jeho místo se od béčka posunul Alfred Julbe, který ukázal i na své asistenty, tedy především na Luboše Bartoně.

„Jako první asistent trenéra mám na starosti individuální techniku hráčů, dávat jim hodně rad... Moje práce je, aby hráči pochopili, co se od nich chce,“ popisuje sedmatřicetiletý Bartoň.

Na novou roli si zatím zvyká - a brzy o ni možná zase přijde: „Moje pozice je dočasná. Neví se, co bude dál. Prozatím jsem opustil mládež, ale to neznamená, že to takto musí být do konce sezony.“ Bartoň má totiž v klubu povinnosti i u juniorských týmů.

Teď radí hráčům jako Kevin Séraphin, Ádám Hanga, Thomas Heurtel, Ante Tomič, Petteri Koponen či španělská legenda Juan Carlos Navarro.

Už ve čtvrtek čeká Bartoně premiéra v saku. S novým trenérským štábem míří Katalánci do bouřlivého prostředí arény Maccabi Tel Aviv.

„Na Euroligu se jako trenér strašně moc těším. Nikdy mě nenapadlo, že to bude tak rychle. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo za jiných okolností, ale takový je prostě byznys,“ konstatuje Bartoň, který s Barcelonou nejprestižnější evropskou soutěž vyhrál před osmi lety.

Jeden z nejlepších českých basketbalistů uzavřel hráčskou kariéru na podzim 2016 a rovnou se vrhl do trénování. Výrazně se zapojil do mládežnické struktury FC Barcelona a v létě byl jedním z asistentů trenéra Ronena Ginzburga u národního týmu na EuroBasketu. Od nové reprezentační sezony vede jako hlavní trenér český výběr do 18 let a zodpovídá i za reprezentanty o rok mladší.

Luboš Bartoň (vlevo) je novým asistentem v basketbalové FC Barcelona, hlavním koučem se stal Alfred Julbe.

Díky svým zkušenostem nejen ze starého kontinentu, ale i ze zámoří však ví, že dobrý hráč se ještě automaticky nerovná dobrý trenér.

„To, že mám basket v sobě, ještě neznamená, že ho budu moct předat hráčům. Pokyny a trenérská práce je v tomto hrozně moc komplexní a mám se co učit. Jsem na správném místě a doufám, že je to další stupínek k tomu, abych se dostal tam, kde chci být, což jsou top evropské ligy,“ neodpírá si Bartoň dvojroli učitele i žáka.