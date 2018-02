Cepuje i s berlemi. Velel jsem jim už z lůžka, říká trenér Lovosic

Bývalý reprezentant Berka musel na výměnu kyčelního kloubu. „Totálka. Dali mi tam kousek železa z rakety, která nedávno odstartovala,“ žertoval dobře naladěný kouč. U žje zase ve svém živlu, konec roku strávil ve špitále. „I z lůžka jsem tomu pořád velel,“ směje se.



Ve skutečnosti Berkovi do zpěvu vůbec nebylo. „Předem jsme si řekli, co a jak. V nemocnici jsem neměl moc náladu to řešit. Kluci mi napsali, že porazili Zubří, ale první dny jsem byl trošku mimo. Pak jsme si jen psali, co jsem viděl, kdo mě v televizi štval. Na obrazovce je líp vidět, kdo na to prdí a kdo ne.“

Už druhý den po operaci ucítil zlepšení, poslední kontrola ho čeká v březnu. Konečně už nekulhá, zjistili mu, že má jednu nohu kratší a zničený kyčelní kloub. „No, z práce jsem to asi neměl, když jsem nepracoval. Házená tomu přidala, zatížení bylo větší, tak to je. Bolesti jsem uhýbal, tělo se podle toho štelovalo, teď už mám nohy stejně dlouhé.“

Letos vstupuje mezi čtyřicátníky. „Ani jsem nevěděl, kolik lidí má tuhle operaci už za sebou. Stejně starých nebo dokonce mladších. Všichni tvrdili, že by na to šli klidně o dva roky dřív, kdyby věděli, že to bude o tolik lepší,“ překvapilo Berku. „Pan doktor mi říkal, že bych měl dělat sporty, co jsem dělal dřív. Jenže kontaktní odvětví se nedoporučují. Navíc dneska všichni běhají tak rychle, že házená už není ten sport, co jsem dělal já.“

Hlavně žádné kontakty s berlemi, to je teď věc, na kterou si musí Berka dávat bacha. „Nechci někomu ublížit. Není to komfortní, ale jsem rád, že můžu být zpátky,“ užívá si trenérský bouřlivák. Před zápasem musí skočit za rozhodčími a delegátem a domluvit se s nimi, že bude u lavičky s berlemi. „Musím se s nimi dohodnout, aby byli tolerantnější, když nás bude stát víc na střídačce. Protože stát může podle pravidel jen jeden. Sedět můžu s nataženou nohou, jenže to by přese mě mohl někdo přepadnout.“

Zápasy i tak prožívá emotivně. „Je velká vzpruha, že se vrátil. Já osobně dostávám kouř, když běhám uněj u lajny, ale mně to jedině pomáhá,“ je rád Malý. „Potřebuju to jako sůl. Když kmitáte 60 minut, je hodně složité udržet koncentraci na sto procent, občas ho slyším a zvedne mě to zase nahoru.“

Lovci se chtějí zvednout k medaili, ne-li až k titulu. Zítra v 10.30 je čeká velký test na půdě extraligového lídra z Plzně, který ale postrádánejlepší střelce bratry Tonary a Stehlíka. „Osobně mě zranění soupeře hodně mrzí, protože všichni tři jsou poctiví házenkáři,“ tvrdí trenér Berka, sám poctivec už jako hráč. „Domácí tak budou bojovat jeden za druhého a my se musíme připravit na ještě silnější Plzeň.“