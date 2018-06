Drsné vtípky mladíků z Lakers musí skončit. Ohrožují Jamesův příchod

Přestože jsou Kyle Kuzma s Lonzem Ballem kamarádi, vedení klubu není spokojeno s tím, jak se navzájem kritizují přes sociální sítě a oba si svolalo na kobereček. Velké pozdvižení vyvolal hlavně Ballův „disstrack“, tedy píseň, kterou složil.



Pošťuchování totiž vyústilo v Ballův hudební výtvor, kde si mimo jiné dělá legraci z toho, že Kuzma nezná svého biologického otce. Rodáka z Michiganu ve špatných poměrech vychovávala matka samoživitelka Karri Kuzmová.



Ta na píseň také zareagovala na Twitteru, kde nepřímo vzkázala Lonzovi i svému synovi, aby toho nechali.

Zdroje v okolí klubu webu ESPN prozradily, že představitelé Lakers si s hráči promluvili jak samostatně, tak dohromady. Oba - Ball a Kuzma - se zavázali, že vzájemné narážky na sociálních sítích zklidní.

Lakers se zjevně nechtějí dostat do potíží, jako před dvěma lety, když mladý rozehrávač D’Angelo Russell natočil spoluhráče Nicka Younga, jak se přiznává k podvádění své snoubenky rapperky Iggy Azaley.

Video následně vyšlo na světlo a Azalea se s Youngem rozešla.

Russell ani Young už v týmu nejsou, první se snaží prosadit jako tahoun Brooklynu, druhý vyhrál titul s Golden State.

Mladí hráči Lakers jsou obecně hodně aktivní na sociálních sítích a v průběhu celé sezony si ze sebe navzájem dělali legraci ať už na Twitteru, Instagramu nebo Snapchatu.

Ball například vyčítal Kuzmovi, že na zápasech venku nosí víc dní za sebou stejné oblečení, Kuzma žertoval na téma Ballovy vlastní značky oblečení i bot.

Kyle Kuzma’s teammates wouldn’t let him start his interview until he put his coat on. Kuzma said later they are just jealous and Jordan Clarkson is the only one who could pull off that coat. pic.twitter.com/TXNNLAMJ4O