Síla se probouzí. Je to lepší, než jsme doufali, mají radost v Trutnově

Děje se tak ve třetí sezoně poté, co trutnovský klub musel přejít na finančně úspornější režim, jenž ho zcela zákonitě vytěsnil z absolutní špičky a loni ho ani nepustil do play off.

„Je to radost, ale dál zůstáváme pokorní,“ říká k příznivé situaci týmu Petr Kapitulčin, sportovní manažer klubu.

„Věřili jsme, že můžeme být lepší než loni, ale je to lepší, než jsme doufali,“ doplňuje ho Michal Martišek, jenž z pozice asistenta před sezonou vystřídal Kapitulčina na postu hlavního kouče.

Shrňme si současnou situaci Lokomotivy. Po úvodní vysoké porážce na palubovce mistrovského USK Praha přišla domácí výhra nad Slovankou. K té Trutnov do této chvíle přidal další čtyři, v tabulce tak má zapsáno pět výher a hlavně jen tři prohry, což je jen o jeden zápas horší bilance, než jakou má aktuálně druhý Nymburk!

„Zápas se Slovankou a výhra nad ní nám hodně pomohly, holky začaly věřit, že jdeme správnou cestou,“ připomíná Kapitulčin první domácí utkání sezony.

Play off je blízko

Trutnov před třemi lety získal v lize zatím poslední ligovou medaili, tehdejší bronz byl jedenáctým cenným kovem za více než dvacet let, co mezi elitou působí. Poté se však změnily jeho podmínky na skromnější, což platí doposud. Přesto po loňském devátém místě, které tým s přehledem uhájil ve skupině o udržení, míří znovu výš.

Nikdo o tom sice nemluví nahlas, ale pokud po nyní probíhající reprezentační pauze družstvo na začátku prosince vyhraje v Ostravě, bude mít už před polovinou základní části téměř jistou účast v play off. Splní tím základní cíl, se kterým do sezony šlo. „Tohle je ještě daleko, současná situace nás sice těší, ale musíme být obezřetní,“ připomíná trenér Martišek.

Nymburská basketbalistka Kamila Hošková (v bílém) svádí souboj o doskok s Jordan Adamsovou z Trutnova.

Že by se družstvo mohlo v této sezoně posunout ligovým pelotonem vzhůru, naznačil už konec minulé sezony. Nejprve v posledním kole silnou pražskou Slavii a pak - i když „jen“ ve skupině o záchranu - ze šesti utkání vyhrály pět. „Hlavně jsme si ale vyzkoušeli, že může fungovat náš styl, který jsme přizpůsobily složení kádru,“ připomíná Kapitulčin.

Letos na něj tým spoléhá i pod dohledem Martiška. „Hrajeme prakticky bez vysoké podkošové hráčky a na doskocích se podílíme týmově,“ vysvětluje trenér část taktiky, s níž nastupuje tým do zápasu. Vychází to, Trutnov je v doskočených míčích v celé lize třetí nejlepší.

Z dobrého doskoku a pohyblivosti hráček vychází i další taktická varianta, kterou trenér po týmu požaduje: „Jakmile získáme míč, tak se s ním musíme co nejrychleji dostat na polovinu soupeřek a co nejkratší cestou pod jejich koš.“

Hráčky se s tím rychle sžívají, o čemž se v neděli přesvědčily i české vicemistryně z Brna. Ty jen pár dnů po slavné výhře nad velmi silnými italskými Benátkami v Eurocupu totiž v Trutnově prohrály 70:93. „Tohle pro nás bylo velké zadostiučinění, holky hrály skvěle, hlavně druhá čtvrtina byla nádherná euforie,“ netají Martišek. „Asi největší výhra v posledních třech sezonách,“ přidává Kapitulčin.

Dobře složený kádr

Oba se shodují, že vedle pracovitosti hráček je dalším klíčem k současným výsledkům kádr, který se dal v Trutnově před sezonou dohromady.

„Družstvo si lidsky sedlo, což platí i o Američankách, které přišly. Obě zapadly nejen herně, ale i do kabiny,“ tvrdí oba svorně.

S tím souvisí i další věc. „Loni jsme měly v týmu pět žen a zbytek byly dorostenky. Letos už jich je víc i proto, že se v ní mladé, které tehdy dostaly šanci a v lize začínaly, už otřískaly,“ připomíná Kapitulčin.

Trutnovská basketbalistka Brittany Carterová (v modrém) v souboji s Romanou Stehlíkovou z Nymburka.

Trutnov je dlouhodobě známý svými výbornými fanoušky a tým jim to v této sezoně vrací výbornými výkony na domácí palubovce. Všechna čtyři utkání skončila jeho výhrou, tu z Trutnova zatím nikdo neodvezl. „Ve všech zápasech nám atmosféra v naší hale výrazně pomohla. A každý zápas je lepší a lepší,“ těší manažera.

Přestože Trutnov směřuje nečekaně rychle ke svému předsezonnímu cíli, kterým je místo mezi osmičkou týmů pro play off, na čemž nic nechce dál měnit, jeden posun si Kapitulčin přece jen neodpustí: „Rádi bychom do play off nešli z osmého místa, abychom nemusely ve čtvrtfinále hrát proti USK.“