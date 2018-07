Světové hvězdy i české naděje. Loket hostí motokrosový svátek

V nejprestižnější třídě MXGP je v letošní sezoně k nezastavení holandský rychlík Jeffrey Herlings (KTM, 583b.) a to i navzdory tomu, že musel kvůli zranění vynechat 11. Velkou cenu Itálie. Brzy se zotavil, vrátil a dvojzávod v Indonésii k překvapení všech celkově vyhrál. Devítinásobný mistr světa Ital Antonio Cairoli (KTM, 559b.) se také velice snaží, má vynikající startovní manévry, ani to ovšem na rychlého Holanďana prostě nestačí.

Za touto dvojicí je poměrně velká mezera, a tak si to ve zbývajících závodech o celkový bronz nejspíše rozdají Belgičan C. Desalle (KAWASAKI, 447b.), exmistr světa Slovinec Tim Gajser (HONDA, 410b.), další bývalý šampion Francouz Romain Febvre (YAMAHA, 400b.), nebo jeho krajan G. Paulin (HUSQVARNA, 389b).

Michek věří fanouškům

Z českých zástupců se v Lokti divákům představí lídr domácího šampionátu, Martin Michek (KTM TEAM), jenž očekává, že dorazí hodně fanoušků, kteří budou v areálu fandit. „Na závod se již moc těším, naskočit do rozjetého kolotoče mistrovství světa nebude nijak jednoduché, ale budu chtít nejdříve v sobotu zajet dobrý čas v kvalifikaci a druhý den se porvat o dobré umístění, zaručující světové body,“ podotkl Michek.

Manažer seniorské motokrosové reprezentace Jiří Čepelák uvedl: „V každé světové třídě máme k dispozici dvě divoké karty, ostatní, kteří se přihlásí, budou tedy na takzvané ´čekačce´.“ Druhým českým reprezentantem v MXGP bude Západočech Petr Smítka (HAAS RT).

MX2: Síly se vyrovnaly

Z počátku sezony to vypadalo na jasné vedení lotyšského závodníka Paulse Jonasse (KTM, 550b.), ale poslední dobou mu hodně šlape na paty mladý španělský supertalent Jorge Prado (KTM, 550b.).

Prado je rozjetý, k tomu má vynikající starty, na trati je zdravě drzý, navíc jeho stájový kolega, ale v boji o titul konkurent, Jonass zaznamenal v poslední době několik zaváhání a chyb, které Španělovi nahrávají. I zde má toto duo náskok před svými soupeři, kde je prozatím třetí Dán T. Olsen (HUSQVARNA, 422b.), čtvrtý s vyrovnanými výkony Ben Watson (GBR, YAMAHA, 412), pátý je stále se zlepšující C. Vlaanderen (NED, HONDA, 369b.) a šestý figuruje rychlý, ale s výsledkovými výpadky bojující Američan T. Covington (HUSQVARNA, 331b.).

Zatím dva, na čekačce třetí

Po loňském zranění se letos bude chtít divákům představit v dobré formě Martin Krč (BUKSA/ADOS KTM RT), který se po posledním českém mistráku v Petrovicích posunul již na druhé místo, za vedoucího Francouze Sulivana Jaulina.

„Na závod jsem připraven dobře a po loňské neúčasti kvůli zranění ramene bych chtěl konečně vybojovat první světové body. Pevně doufám, že to již vyjde,“ prohlásil Krč.

Druhý náš jezdec, který obdržel divokou kartu, je mladý Petr Polák (JD GUNNEX KTM RT), ten je v seniorském šampionátu hned za Krčem třetí o pouhé dva body. Na „čekačce“ je přihlášen také vedoucí závodník juniorského seriálu kategorie MX2 Jakub Terešák (Motosportklub Málkov v AČR).

EMX300: Rozjetý Kovář

Letos bude Loket hostit vloženou evropskou kubaturu třístovek (EMX300), kde našim příznivcům dělá radost Václav Kovář (HT Group RT), který je po čtyřech odjetých kláních na průběžné páté pozici. „V sobotu i v neděli budu chtít podat co nejlepší výkon a porvat se o bednu. Do konce seriálu nám zbývají tři podniky, takže se na domácí půdu a příznivce moc těším,“ řekl Kovář.

Svoji účast zde také předvede nestárnoucí Petr Bartoš (Orion Racing) a Marek Nešpor (KRTZ motorsport). Na poslední chvíli se rozhodl ještě Marek Sukup (HT Group RT), který se domluvil na loketské spolupráci a pojede zde na motocyklu TM od českého zástupce firmy Moto Performance.

V průběžné klasifikaci EMX300 vede po čtyřech závodech Brad Anderson (GBR, KTM, 169b.), druhý je Andero Lusbo (EST, HUSQVARNA, 143b.), třetí Greg Smets, syn úspěšné motokrosové legendy (BEL, KTM, 132b.), čtvrtý Mike Kras (NED, KTM, 130b.), pátý Václav Kovář (CZE, GAS GAS, 114b.)... 23. Nešpor (CZE, KTM, 26b.)... 33. Bartoš (CZE, KTM, 15b.).

EMX65 a EMX85ccm

Stejně jako loni se v Lokti budou rozdávat letošní tituly mistrů Evropy ve třídách 65ccm a 85ccm. I letos se bojovalo o účast ve čtyřech kvalifikačních zónách, z každé postoupilo přímo do finálového klání deset nejrychlejších. V pětašedesátkách máme přímo z kvalifikace hned dva zástupce - z nabité zóny NW (severozápad) postupuje ze čtvrté příčky Vítězslav Marek (CERMEN RT).

„Na finálový závod ME 65ccm do Lokte se moc těším. Vloni jsem se hlavně kvůli zranění do Lokte nedostal. Jezdil jsem tam ale potom s MXGP Academy a kopcovitá a rychlá trať se mi velmi líbila. V Lokti přibydou ještě jezdci z ostatních kvalifikačních zón, ale doufám, že se mi bude dařit,“ sdělil před závodem Víťa Marek. Z další skupiny SW (jihozápadní) si také ze čtvrté pozice zajistil svoji účast Jan Janout (Multi-Air JAMA CZ RT), závodící s italskou licencí. V současné době je na „čekačce“ jeho bratr a celkově dvanáctý jezdec z této zóny Václav Janout (Multi-Air JAMA CZ RT).

Kategorie 85ccm

Přímo do finále se, stejně jako loni, bohužel nikdo z našich mladých motokrosařů nekvalifikoval, i když to zpočátku vypadalo hodně nadějně pro Radka Větrovského (JD GUNNEX KTM RT), po zranění by se měl na startu objevit. Naopak čekat musí Tomáš Pikart (JD GUNNEX KTM RT).

Sobotní program nabídne tréninky, první jízdy tříd EMX300, 65ccm a 85ccm a kvalifikace tříd MXGP a MX2, v neděli pak druhé jízdy EMX300, 65ccm a 85ccm a samozřejmě obě finálové jízdy MXGP a MX2.

Úspěšné přípravy

Zkušený pořadatel AMK Loket v AČR je na závod jako každoročně vzorně připraven a nechystá ani žádné velké změny. „Diváci se opět mohou těšit na světovou motokrosovou špičku včetně českých jezdců. Trať doznala několik málo změn, a to především pro zvýšení bezpečnosti jezdců,“ zve na tuto velkolepou sportovní podívanou diváky ředitel závodu Zdeněk Dvořák.

„Autoklub ČR je hlavním partnerem mistrovství světa v Lokti. Je to jeden z nejprestižnějších podniků v České republice a právem na něj můžeme být hrdí. Je velká čest pořádat tak významný podnik u nás a pracujeme na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnu. O jeho důležitosti a kvalitě svědčí mimo jiné i letošní účast prezidentů zahraničních federací a nejvyšších představitelů FIM a FIM Europe. Není náhodou, že byl tento podnik několikrát oceněn jako nejlepší závod mistrovství světa. Startovní listina bude i letos plná zvučných jmen, my budeme pochopitelně držet palce českým zástupcům,“ doplňuje prezident Autoklubu ČR JUDr. Jan Šťovíček, Ph. D.