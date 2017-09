Lyžařská federace znovu projedná žádost Vonnové, aby mohla závodit s muži

Před pěti lety FIS obdobný návrh čtyřnásobné celkové vítězky seriálu zamítla.

„Bližší detaily návrhu nejsou známy, ale jde o s napětím očekávané téma, které rozděluje zástupce FIS,“ uvedla federace na svém webu. Návrh musí nejdřív projednat výkonný výbor, který zasedá příští týden.

„Všichni muži tvrdí, že je nejspíš neporazím. Budou to tvrdit dál spolu s tím, že by to pro náš sport bylo skvělé. Tak v čem je problém?“ řekla Vonnová v dubnu.

Dvaatřicetiletá vítězka rekordních 77 závodů SP se letos vrátila k závodění po dlouhé pauze, neboť po zlomenině nohy a vleklých problémech s kolenem si loni na podzim zlomila pravou pažní kost a musela na operaci. Na únorovém mistrovství světa ve Svatém Mořici získala ve sjezdu bronz.