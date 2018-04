Basketbalistky USK začaly finále vítězně, Královopolanky se držely

Hráčky Králova Pole přitom do svého prvního finále po 24 letech vstoupily nebojácně, vedly 12:4 a Pražanky musely dotahovat celou první čtvrtinu. Pak ale zavelela k obratu největší hvězda domácího týmu Marta Xargayová, která nastřílela do poločasu 14 bodů.

USK se začaly dařit rychlé protiútoky i střelba z dálky, navíc Brňanky měly potíže na doskoku. Ještě do poločasu tak Pražanky nabraly dvouciferné vedení.

„V první půlce jsme se pomalu rozjížděly, druhá už byla lepší. Ze začátku jsme byly zaskočené jejich agresivní obranou a špatně jsme je pokrývaly při střelbě z dálky. Proto ony s námi držely dlouho krok. Z toho se musíme poučit do dalšího zápasu, který určitě můžeme vyhrát o více než o 18 bodů,“ řekla Kateřina Elhotová, kapitánka USK.

„Stály jsme dva týdny a bylo to vidět hlavně v první čtvrtině, kterou jsme prohrály. Nemohly jsme chytnout rytmus. Od druhé čtvrtiny už to bylo lepší, ale pořád tam bylo dost chyb, což je varování před zápasem v Brně. Tahaly to ty nejzkušenější, tedy Xargayová a Elhotová, které běhaly protiútoky a tím jsme rozhodly zápas,“ přidala trenérka Natália Hejková.

Brňanky se pod vedení svých nejzkušenějších hráček Ilony Burgrové, Edity Šujanové a Sonii Ursuové nevzdávaly a držely rozdíl pod 20 bodů až do poslední části. Ovšem na straně domácích se kromě Xargayové rozstřílela i Elhotová, dobré minuty měla i čerstvá juniorská mistryně republiky Veronika Voráčková.

Sonia Ursuová (u míče) z KP Brno a Kateřina Elhotová z USK Praha v jednom z mnoha finálových soubojů.

USK tak nedovolil drama a hlídal si klidné vítězství, ačkoli s ním Brno sehrálo nejvyrovnanější duel v sezoně.

„Bylo to hezké utkání a my přispěly k tomu, že to nemělo jednoznačný průběh. Škoda, že jsme neproměnili několik vyložených šancí. Rozhodující byl velký rozdíl na doskoku,“ hodnotil brněnský kouč David Zdeněk.

„Výsledkově to byl asi nejlepší zápas s USK, nedovolily jsme jim ani 80 bodů, ale umíme zahrát i lépe. Musíme být odvážnější. Holky se s tím ale popasovaly slušně a bylo to hodné finále. Ale můžeme být ještě důstojnějším soupeřem,“ věří před odvetou.

Ženská basketbalová liga Finále play off - 1. zápas: USK Praha - KP Brno 79:61 (18:21, 43:32, 56:42)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 19, Xargayová 14, Hanušová a Romerová po 12, Režanová 11 - Burgrová 12, Ursuová 11, Šujanová 10. Stav série: 1:0. Skupina o udržení - 2. kolo: Strakonice - Ostrava 60:54 (18:21, 31:30, 44:45)

Nejvíce bodů: Petrušková 16, T. Šípová 14, Jeništová 10 - Miklíková 15, A. Kopecká 13, Vojtíková 7.