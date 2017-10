Šiřina dovedl basketbalisty Opavy k výhře i na hřišti USK

Poslední tým ligové tabulky Jindřichův Hradec dál čeká na první výhru poté, co na domácí palubovce podlehl Kolínu 82:94.

Opavané rozhodli zápas už v první čtvrtině, kterou vyhráli o dvacet bodů (32:12) a dali v ní šest trojek. Lídr hostujícího týmu Jakub Šiřina také ve čtvrtém utkání předvedl dvacetibodový výkon, i díky šesti přesným tříbodovým střelám dal tentokrát 24 bodů a přidal sedm doskoků a šest asistencí. V domácím týmu dal o bod více Quentin Peterson.

„Měli jsme skvělou první čtvrtku, kde vycházelo úplně všechno. Skvělý Jakub Šiřina pak zasadil soupeři ránu trojkou nebo jinými prvky, když se nadechoval k návratu,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „ My vstoupili do utkání velmi nekoncentrovaně. Jsme sice mladí, ale musíme hrát s maximálním nasazením a úsilím. To se dnes nedělo,“ konstatoval kouč USK Chris Chougaz.

Strůjcem kolínského vítězství byl Lee Skinner, autor 28 bodů a 16 doskoků. Hosté si vynutili 30 trestných hodů a 26 jich proměnili proti pouhým sedmi úspěšným šestkám domácích hráčů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 4. kolo Jindřichův Hradec - Kolín 82:95 (27:21, 45:43, 64:72)

Nejvíce bodů: Šoula 27, Lawhorn 23, Zuzák 12 - Skinner 28, Pajovič a Šafarčík po 17, Dokoupil a Bakič po 11. USK Praha - Opava 70:88 (12:32, 38:52, 57:74)

Nejvíce bodů: Peterson 25, Křivánek 15, Sehnal 7 - Šiřina 24, Gniadek 20, Klečka 14, Bujnoch 13.