Opava může navázat na senzaci v Lize mistrů, míří do Švýcarska

Slezané se pokusí navázat na senzační výhru 74:67 z prvního kola nad favorizovaným francouzským Nanterre. Švýcarský tým naopak utrpěl debakl v izraelském Holonu 69:93 a jeví se jako nejslabší účastník skupiny.

„Bude to náš první výjezd, sám jsem zvědavý, co to s námi udělá. Já osobně jsem ještě nikdy takhle na zápas neletěl, takže uvidíme, jak se s tím popereme,“ řekl opavský rozehrávač Radim Klečka.

„Je to taková hektická sezona, ale já to mám rád. Rád cestuju a rád hraju basket, takže pro mě je to skvělé a myslím, že pro všechny. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, jinak by nemělo ani cenu nastupovat,“ doplnil ho křídelní hráč Jan Švandrlík.

Pro vývoj zápasu bude důležité, jak si Slezané poradí se silnými pivoty Fribourgu - Senegalcem Babacarem Tourém a Američanem Andrem Williamsonem.