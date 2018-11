Nymburk míří do Jeruzaléma, zastaví superhvězdného Stoudemirea?

„Jsme zatím výsledkově pod plánem, ale ne tak, abychom to nedokázali nahnat. Teď můžeme vyhrát v Jeruzalémě, který zatím nehraje žádný super basket. Pokud budeme hrát jako minulý zápas proti Antverpám, tak máme stoprocentně šanci,“ řekl Vojtěch Hruban, s průměrem 20 bodů na zápas třetí nejlepší střelec soutěže.

Nymburk po třech porážkách zabral a před týdnem doma přehrál Antverpy 82:74. Nyní českého mistra čekají dva venkovní zápasy proti hlavním favoritům skupiny Hapeolu a Fuenlabradě.

Třetí tým minulé sezony izraelské ligy dosud vyhrál nad AEK Atény, Lietkabelisem a o 30 bodů ve Fuenlabradě. Prohrál ale 89:101 v Antverpách.

Nejlepšími střelci izraelského celku jsou James Feldeine z Dominikánské republiky, který má zkušenosti i z Euroligy, a Američan Da’Sean Butler. Ten byl draftovaný do NBA, ale nikdy si ji nezahrál. Na rozdíl od Chrise Johnsona, který stihl během čtyř sezon 147 zápasů za Memphis, Boston, Philadelphii, Milwaukee a Utah. Řád hře dává mladý izraelský reprezentant Tamir Blatt.

A nelze zapomenout na Stoudemirea. Ten se po roční pauze teprve dostává do formy, ale v posledním utkání už za 13 minut hry nasázel 24 bodů, doskočil sedm míčů a dostal se do ideální sestavy kola.

Amar’e Stoudemire zazářil proti Fuenlabradě:

Pětatřicetiletý americký pivot může směle pomýšlet, že bude jmenován do basketbalové Síně slávy v americkém Springfieldu. Během své kariéry byl šestkrát nominován do Utkání hvězd NBA.

V roce 2003 byl Stoudemire zvolen nováčkem roku a v roce 2007 byl vybrán do nejlepší pětky sezony spolu s Dirkem Nowitzkým, Timem Duncanem, Kobem Bryantem a Stevem Nashem. Až za nimi skončil LeBron James. Také byl čtyřikrát ve druhé nejlepší pětce ligy.

„Je to zvláštnost hrát proti takovému hráči, ale už je přeci jen hodně na konci kariéry a už jsou v soutěži lepší hráči než on,“ řekl Hruban.

„Hvězda to je, ale nesmíme k tomu tak přistupovat. Je to hráč jako každý jiný. Samozřejmě je to zážitek hrát proti takovému hráči, ale na hřišti to nesmí být poznat,“ přidal rozehrávač Tomáš Vyoral.

Utkání v Jeruzalémě začne ve středu v 18:45 SEČ v přímém přenosu O2TV Sport.