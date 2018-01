Play-off už volá. Českým šampionům stačí překonat Telekom Bonn

Ovšem Češi myslí ještě výš; hlavní pro ně bude upevnit si pozici v horní polovině tabulky s dobrými vyhlídkami na postup do play-off LM. Aktuálně jsou třetí se stejnou bilancí jako druhé Nanterre a s náskokem jednoho vítězství na dvojici dalších soupeřů.

Nymburk na konci minulého roku chytil formu a v evropské soutěži vyhrál čtyři zápasy za sebou. Nyní se bude snažit přidat další a zopakovat říjnovou výhru z Bonnu 89:87 po prodloužení, o které rozhodl osm vteřin před koncem Eugene Lawrence.

Tehdy to byl první zápas Nymburka pod vedením současného kouče Orena Amiela, který nahradil Ronena Ginzburga a z dosavadních 19 soutěžních zápasů prohrál jen dva.

„Máme partu skvělých kluků s velkým charakterem, s velkým srdcem a hlavně souhrou. Můžeme se bavit o taktikách a akcích, ale nakonec je to hlavně o lidech. Máme v týmu lidi, kteří se podpoří navzájem, rozumí si, a to je to hlavní. To je něco speciálního a doufám, že to takto bude pokračovat v dalších zápasech,“ řekl Amiel.

Bonn je se třemi výhrami ve skupině D předposlední, ale v závěru roku se dostal do formy. Nejprve prohrál jen o bod s Besiktasem, následně vyhrál v Avellinu, jen o dva body a po prodloužení nestačil na Ostende a na závěr jasně přehrál 72:58 Zielonu Góru.

Hra německého celku stojí zejména na Američanech. O rozehrávku se stará zkušený Josh Mayo, pod košem se daří Julianu Gambleovi a na křídle úřaduje mladý Malcolm Hill. Doplňuje je především černohorský reprezentant Nemanja Djurišič.

Utkání v nymburském sportovním centru začne v úterý od 18:30.