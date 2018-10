Škola Ligou mistrů. Soupeř neměl hluché místo, zjistili Opavané

„V našem týmu jsou samí zkušení hráči, někteří i z NBA. Mají obrovské zkušenosti, rozumí basketbalu a dokážou si přihrát i poslepu. Taková rychlá hra se od nás tak nějak očekává,“ řekl benátský křídelník a český reprezentant Tomáš Kyzlink, který odehrál šest a čtvrt minuty.

Bodově se neprosadil, ale blýskl se parádním blokem po úniku Klečky. „Musel jsem zabrat, protože jsem před tím ztratil balon, a tak jsem se co nejrychleji vracel, abych to napravil,“ podotkl Kyzlink.

„Benátky jsou jasný aspirant na postup z naší skupiny,“ upozornil opavský trenér Petr Czudek. „Mají velice vyrovnaný tým dvanácti lidí, takže to byl ještě silnější soupeř než Nanterre a Fribourg.“

K oporám italského mužstva patří americký pivot Austin Daye, který odehrál 298 zápasů v NBA a slavnou soutěž vyhrál v roce 2014 se San Antoniem.

„Těžko se brání. Vypadá to, že bere zápas lážo plážo, ale vždycky dokáže vycítit okamžik, aby se prosadil,“ řekl opavský pivot Václav Bujnoch. „Ubránit ho bylo těžké. I výškově měli převahu. To se potom pod košem těžko sbírají balony. Silově ale na tom byli také lépe.“

Bujnoch dohrával s rozbitým nosem. „Ani nevím, od koho to přišlo,“ uvedl. „Pod košem jsem dostal loktem, ale je to jedno, je to v pohodě. Oni byli celkově jinde, co se týká fyzických dispozic. Výškově i váhově.“

Síla Benátek pod košem byla obrovská. Prosazoval se nejen Daye, ale také další Američan Mitchell Watt a Gašper Vidmar, slovinský mistr Evropy.

„Jak jsou dobří pod košem, šlo poznat až ve druhé půli,“ upozornil opavský pivot Martin Gniadek. „Protože v první trefili skoro každou střelu, takže tam jsme ani neměli moc šancí hořet na doskoku.“

Po minulých dvou zápasech, ve Fribourgu a doma se Svitavami, trenér Czudek žehral na špatné doskakování svého týmu.

Sestřih zápasu Opava - Benátky:

„Tentokrát čísla nevyzněla úplně špatně, nebyla tak tragická jako ve Fribourgu, ale bylo to hodně i tím, že soupeř měl výborné procento tříbodových pokusů,“ uvedl Petr Czudek. „Zpočátku jsme dostali tři trojky v řadě od Haynese, což dalo utkání řád. Hosté byli připravení, koncentrovaní. Neměli hluché místo, abychom se mohli nadechnout.“

Benátský rozehrávač MarQuez Haynes ocenil, že také Opava hrála hodně agresivně. „Opravdu jsme museli vynaložit velké úsilí, abychom vyhráli,“ podotkl.