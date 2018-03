Po týdnu Hradec opět s Nymburkem, v sázce je příčka pro play off

Byť nepůjde - jako tomu bylo v nedělním pohárovém duelu - o bezprostřední postup a zápas se řadí do dlouhodobé části ligy, jeho výsledek může mít pro vyznění sezony zásadní význam.

Bude totiž mít důležitou roli pro následné play off. „Podle vývoje můžeme být nakonec v tabulce základní části až páté,“ vysvětluje trenérka.

Lvice v této sezoně obhajují stříbrné medaile. Už nyní je téměř jisté, že druhé místo v základní části jim patřit nebude, na Nymburk totiž čtyři kola před jejím koncem ztrácejí tři výhry, navíc v příštím kole je čeká zápas na hřišti bezkonkurenčního lídra USK Praha.

Důležité ale pro Lvice je zůstat na třetím místě. Hlavně kvůli tomu, že při předpokládaném postupu do semifinále by se v něm vyhnuly právě USK. Pokud by se tak nestalo a Lvice na něj narazily už v semifinále, dostala by možnost obhajoby stříbrných medailí vážnou trhlinu.

Přestože Hradec v této sezoně v ligové soutěži za Nymburkem zaostává, ve vzájemných zápasech na tom špatně není. O pohárové výhře už byla řeč, na podzim v lize sice v Nymburku o pět bodů prohrál, ale po výborném výkonu o výhru přišel až v závěru zápasu.

„Otázkou bude, v jakém rozpoložení Nymburk do zápasu půjde. Teď už mohou být v klidu, o druhé místo nepřijdou. To v poháru nebyly,“ poznamenala trenérka.