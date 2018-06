VIDEO: Další bláznivý kousek Podmola. Jak přeletěl na motorce dům

„Zdolal“ ho hned několikrát a dvakrát let ozdobil i saltem vzad.

„V Americe jsem kdysi dávno viděl fotku, jak někdo letí na motorce vedle baráku. To mi dalo první impulz něco podobného udělat. Byla to jedna z nejnebezpečnějších záležitostí, do kterých jsem se kdy pustil,“ přiznal Podmol.

Ač z ulice jeho bondovská kejkle vypadala tak snadno, byla to ve skutečnosti pořádná šichta. Ještě dvě hodiny předtím, než vzlétl do vzduchu, chtěl akci vzdát. Lilo a lilo.

Spolupořadatelé pořád koukali do mobilů a sledovali předpověď počasí i radarové snímky. Když před půl třetí skutečně liják ustal, rychle se utírala dopadová nafukovací rampa, měnil se koberec, po kterém se Podmol rozjíždí na odraz. A i když kousky z freestyle motokrosu působí na laika u televize i v hledišti děsivě, jezdci vědí, zda nejdou za hranu.

Tentokrát to i kvůli počasí risk byl. „První skok byl hrůzostrašný. Nebyl jsem si jistý směrem ani jestli doplachtím až na dopad. Bál jsem se, že se po dopadu vyválím a při dalších skocích budu špinavý. A já nechtěl být viděn špinav,“ popisoval Podmol.

A i když premiérový let nad domkem zvládl, přesto krušné chvíle ještě přišly. „Postupně se rampa propadávala, a i když jsem najížděl rychleji, pořád jsem skákal méně a méně. A při předposledním skoku jsem si málem dal na držku. Cítil jsem, že mám nohu v zadním kole.“

Ten skok nebyl jiný jen v tom, že pod Podmolem tentokrát při letu nevězela hluboká „díra“, nýbrž domek, ale i v samotných parametrech. Letěl víc než 25 metrů, což je mnohem dál než při závodech a exhibicích. Vystoupal do výšky 10 metrů, díky čemuž měl ještě dvoumetrovou rezervu od špičky střechy.

Libor Podmol před skokem přes rodinný dům.

A jelikož jeho kousek byl součástí reklamní akce jedné realitní kanceláře, která onen domek prodává, Podmol žertoval: „Říkal jsem, že když se ho dotknu, tak si ho budu muset koupit. Ale proč ne? Je tady ve Vatěkově hezky, kousek od Konopiště. Nakonec jsem to potěšení ale nechal jinému šťastlivci.“

To znamená, že domek za víc než 7,5 milionu korun je dál k mání. A bez škrábance.

A tak když Podmol ušetřil miliony, mohl hned vykládat: „Je to zážitek. Happy endem jsem uzavřel jeden můj extrémní projekt. Kdyby měl někdo další nápady co přeskočit příště, tak ať mi klidně napíše na Instagram.“

Před prvním rozjezdem se rozhodně necítil jako neohrožený hrdina, kterému se nic nemůže stát. Cítil respekt, zároveň však svůj kousek bral jako ideální trénink na populární X-Games, neoficiální olympiádu extrémních sportů. Tam odlétá za dva týdny a o zlato bude bojovat i ve skoku do výšky, kde je laťka ve 12 metrech. „Skok do výšky mi vyhovuje – je to kombinace šikovnosti a překonávání odvahy.“

Ve čtvrtek ukázal obojí.