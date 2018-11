Pohárový postup je blízko: volejbalistky Liberce vyzvou Olomouc

Oba celky dosud utrpěly v letošní sezoně na domácí scéně jedinou porážku, a to vzájemně jeden od druhého. Hanačky vedou suverénně bez prohry extraligu, Liberečanky jsou v tabulce s jednou prohrou od nich druhé. A právě volejbalistky Dukly nečekaně porazily nadupaný univerzitní tým z Hané v jeho hale v neděli v prvním pohárovém duelu 3:1.

V dnešní odvetě tak mají Liberečanky velkou šanci na postup do elitního Final Four Českého poháru a zároveň by se „zbavily“ největšího favorita na zisk trofeje. Pokud totiž ženy Dukly jakkoli zvítězí nebo i prohrají 2:3, jdou do semifinále. Olomouc postoupí jedině v případě, když vyhraje 3:0 nebo 3:1 a pak ještě musí zvládnout rozhodující „zlatý“ tie-break.

„Myslím, že to bude nervózní zápas, protože výchozí pozice je pro nás velmi dobrá a Olomouc, která má opravdu silný tým, to bude určitě chtít zvrátit. Kdo se dřív uklidní, tak na tom bude líp,“ tuší Libor Gálík, kouč volejbalistek Liberce.

„Final Four nás hodně láká a víme, že nám k postupu stačí vyhrát dva sety, ale jen na to se hrát nedá. My musíme hrát od začátku naplno, ale máme určitě výhodu v tom, že i když odvetu doma prohrajeme, tak máme ještě šanci ve zlatém setu do patnácti bodů, kde už může rozhodovat i štěstí,“ naznačil Gálík.