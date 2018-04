Ve volejbalovém Liberci končí opory Janouch, Galabov i veterán Staněk

Po loňských letních příchodech největší české volejbalové hvězdy univerzála Jana Štokra a dalšího dlouholetého reprezentanta blokaře Aleše Holubce byly totiž letos ambice armádního klubu určitě vyšší. Natož když pod Ještědem zůstaly další klíčové opory nahrávač Jakub Janouch, blokař Libor Leikep či smečaři Jan Galabov a Tomáš Kriško. Minimální cíl byl postup do finále.

„Očekávání byla obrovská, jednoznačným cílem bylo vylepšit loňský bronz a navíc jsem věřil, že jsem postavil mužstvo na zisk titulu,“ potvrdil zklamání Pavel Šimoníček, šéf libereckého klubu.

První dílčí úkol svěřenci reprezentačního kouče Michala Nekoly splnili a v únoru triumfovali v Českém poháru, čímž si zajistili účast v evropském Poháru CEV. Kýžený double jim však nečekaně unikl už v extraligovém semifinále, v němž podlehli Kladnu 1:3 na zápasy. Malou náplastí na zklamání byl pro Liberečany aspoň zisk bronzu na úkor Českých Budějovic, které skončily po základní části extraligy první právě před druhou Duklou a jejich pád na konečnou 4. příčku byl pro ně ještě palčivější. Poprvé od sezony 2005/06 totiž Jihočeši skončili bez medaile.

„Musím říct, že letošní extraliga byla neskutečně silná a vyrovnaná. Takže z tohoto pohledu jsme strašně rádi za vítězství v poháru a že jsme skončili druzí po základní části,“ řekl Šimoníček. „Bohužel během devíti dnů v semifinálové sérii s Kladnem se rozhodlo, že budeme zase hrát jen o třetí místo. Těší mě, že naši hráči v sobě zase našli vůli a nad loňským mistrem Budějovicemi dokázali v sérii o bronz zvítězit.“

Opory opouští Liberec, přichází polský nahrávač Biernat

Nečekaně rychle, pár dnů po konci jen napůl úspěšné sezony, už oznámil Pavel Šimoníček zásadní změny v kádru. Po pěti letech končí v Dukle jasný nahrávač číslo jedna Jakub Janouch, který vloni s kapitánskou páskou dovedl českou volejbalovou reprezentaci až mezi elitní osmičku evropského šampionátu. Janouch, jenž výrazně přispěl Liberci k mistrovským titulům v letech 2015 a 2016, míří do elitního německého klubu Friedrichshafenu.

„Jeho mise v Dukle byla úspěšná a přejeme mu, aby se mu dařilo i v zahraničí,“ uvedl Pavel Šimoníček, který místo Janoucha nalákal do Liberce na pozici jedničky polského nahrávače Mateusze Biernata z Ostravy.

Úterní duel v Budějovicích byl posledním v dresu Dukly i pro dalšího českého reprezentanta, smečaře Jana Galabova, který je v Liberci od roku 2014 a vyhlédl si ho francouzský klub Nice. Náhradou za něj by se mohl stát kladenský Petr Šulista.

U slovenského smečaře Tomáše Kriška jsou ještě v jednání odchod do ciziny či prodloužení smlouvy.

Dlouhou vrcholovou kariéru podle očekávání definitivně uzavřel blokař Lubomír Staněk, 42letý veterán a jedna z legend liberecké Dukly. V klubu však zůstává a bude mít trenérsky na starosti mládežnické kategorie v čele s kadety.

Mladíci míří na hostování do Benátek

Na příští sezonu chystají v Dukle zajímavý experiment. „Jednáme o tom, že by naši mladí talentovaní hráči nahrávač Piskáček, univerzál Indra a libero Kunc šli na základní část příštího extraligového ročníku na hostování do Benátek nad Jizerou, protože potřebujeme, aby v extralize hráli co nejvíc, a na play off by se k nám zase vrátili,“ naznačil Pavel Šimoníček.

„Trénovali by napůl s námi, napůl v Benátkách a jejich pozici náhradníků u nás doplníme z dorostu. Uvidíme, je to velká novinka, má spousta pro i proti a ještě to není definitivní, ale chtěli bychom to zkusit.“