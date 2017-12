Volejbalisté Liberce parádně otočili zápas s Burgasem

Přes dvě hodiny bojovali včera na domácí palubovce volejbalisté Dukly Liberec, českého bronzového týmu z loňské sezony, s mistrem Bulharska Něftochimikem Burgas. A díky parádnímu obratu ve skóre si po vítězství 3:2 (-17, 22, -21, 14, 11) zachovali reálnou naději na postup do osmifinále druhého nejvýznamnějšího evropského Poháru CEV. Odveta v bulharském Burgasu se odehraje v úterý 19. prosince.

„Každé vítězství v evropském poháru je hodně cenné, navíc nad velmi silným mistrem Bulharska. Cesta za postupem bude ale v odvetě ještě moc těžká,“ řekl Michal Nekola, liberecký trenér.

Liberečtí prohráli první a třetí set, ale pak se obdivuhodně zvedli a dokázali ve velkém stylu vývoj atraktivního pohárového duelu otočit. Ve čtvrté sadě bulharského soupeře doslova smetli 25:14 a na vítězné vlně pokračovali i v důležitém tie-breaku, ve kterém neustále vedli a triumfovali v něm 15:11.

„Hlavně jsme ve čtvrtém a v pátém setu konečně ustáli na přihrávce jejich nepříjemné plachtící podání a díky tomu jsme to už pak až do konce zápasu výborně odútočili,“ popsal Nekola. „Jsem opravdu hrozně rád, že to kluci za nepříznivého stavu ještě zvládli otočit.“

Už zítra se ale musí Liberečtí přeorientovat na domácí extraligu. V jejím 11. kole budou z pozice druhého týmu tabulky potvrzovat roli favorita v hale osmého Ústí nad Labem.