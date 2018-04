Volejbalisté Liberce pokračují v medailové sérii: tentokrát slaví bronz

Volejbalisté Liberce vyhráli dva liché sety, domácí České Budějovice zase sudé a tak rozhodující utkání o bronz dospělo po dvou hodinách do rozhodujícího tie-breaku.

V něm až překvapivě jasně vládli hráči Dukly a když proměnil za stavu 14:5 nahrávač Janouch díky „prasátku“ po servisu mečbol, mohla propuknout liberecká bronzová radost. Včerejší návrat z jihu na sever Čech tak byl oslavný s medailemi na krku.

Dukla vybojovala bronz stejně jako před rokem a celkově trvá její medailová série v extralize už sedm let v řadě: od sezony 2011/12 získali Liberečtí dva tituly, dvakrát stříbro a třikrát bronz. To vše pod vedením trenéra Michala Nekoly, jenž v armádním klubu dokroutil už devátou sezonu za sebou.

„My i Budějovice jsme si v semifinále prožili zklamání z nepostupu do finále, ale oba týmy daly do série o bronz všechno. Nasazení bylo velké a všechny tři zápasy byly vyrovnané,“ řekl liberecký kouč Michal Nekola. „V tom třetím rozhodujícím utkání jsme byli ve třech setech díky servisu a obraně na síti lepší my a jsme tedy celkově šťastnější. Z bronzu máme radost, vždycky je lepší skončit sezonu výhrou a s medailemi na krku.“