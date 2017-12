Návrat na jeden turnaj. Hewitt si zahraje čtyřhru na Australian Open

Někdejší první hráč světového žebříčku oficiálně ukončil kariéru po Australian Open 2016, kde rovněž odehrál čtyřhru s Grothem. V loňském roce pak nicméně ještě nastoupil do debla v Davisově poháru a ve Wimbledonu.

„Bude to zábava. To je to, o čem Australian Open je,“ prohlásil vítěz Wimbledonu a US Open. „Trénujeme každý den a nepůjdeme na kurt jen do počtu. Chceme tomu dát šanci,“ dodal.

Groth se hodlá po úvodním grandslamovém turnaji sezony před domácím publikem rovněž rozloučit s kariérou. „Byl jsem u toho, když Rusty v roce 2016 končil, a je skvělé, že on tu teď bude se mnou, až se budu loučit. Není to jen někdo, s kým se znám přes tenis, je to skvělý kamarád,“ řekl třicetiletý Australan.