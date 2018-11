Musíme hrát jako jeden tým, burcuje pardubický trenér Sanders

„Víme, proč jsme všechny zápasy předtím prohráli, ale je pozitivní, že v trénincích pracujeme velmi dobře. Důležité v tomto utkání bude mezi sebou hodně komunikovat tak, abychom každý moment odehráli jako jeden tým,“ burcuje Beksu na klubovém webu její trenér Levell Sanders.

Při pohledu do papírových statistik by měl Den Bosch být pro Pardubice nejpřijatelnějším protivníkem. Ze tří zápasů ve skupině dva prohrál (s ruským Saratovem a izraelským Ironi Ness Ziona), ale na druhou stranu - v prvním případě to bylo o šest a ve druhém pouze o čtyři body. A jedna výhra? Právě proti Pardubicím vysokým rozdílem 91:58...

0-3: negativní bilance pardubických basketbalistů ve skupině D FIBA Europe Cupu

„Soupeř hraje hodně agresivně, s tím jsme se v prvním případě vůbec nedokázali vypořádat. Tentokrát musíme jednotlivé situace řešit o mnoho lépe,“ říká Sanders. Den Bosch Východočechy také hodně trápil na útočném doskoku. Nejen to bude podle Sanderse potřeba eliminovat.

„Měl jich 15, to bylo opravdu hodně špatné. Musíme se toho vyvarovat a obecně posunout naši hru v defenzivě i ofenzivě. Omezit ztráty míče a soustředit se na rychlé protiútoky,“ plánuje kouč.

Své svěřence se pokusil na dnešní duel připravit hlavně fyzicky, aby nedocházelo k nepříjemným výpadkům jako v předchozích případech. „Všechno bude o naší energii, kterou do zápasu vložíme. Všichni hráči jí musí ze sebe vydat co nejvíce. Snad nám pomůže i domácí prostředí, jsme rádi, že hrajeme před našimi fanoušky,“ říká.