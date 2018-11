Kouč Pardubic po střeleckých hodech: Tohle je cesta, kterou chceme jít

Stobodovou hranici pak překonali už na konci třetí čtvrtiny.

„Předvedli jsme dobrý týmový výkon. Celé utkání jsme hráli agresivně, rychle a s velkou energií. Jako příklad můžu uvést Dwaynea Benjamina (v utkání nejlepší střelec Východočechů s 19 body). Přišlo mi, že v předchozích zápasech to z jeho strany nebylo ono, ale tentokrát hrál s velkým nasazením, což ovšem platí i o celém zbytku týmu. Věřím, že se dále budeme zlepšovat. Tohle je cesta, kterou chceme jít,“ hodnotil utkání spokojený pardubický trenér Levell Sanders.

Důvod k úsměvům měl i pivot Ondřej Kohout, jenž si v zápase připsal čtrnáct bodů.

„Hodně nás to bavilo. Naším celkovým výkonem jsme tomu šli celý zápas naproti. Ostrava nemá tak široký kádr jako my, takže nemůže tolik točit sestavu a to byla naše výhoda. Uběhali jsme je už v polovině,“ přemítal.

Za vysokou výhrou stál podle Kohouta hlavně povedený začátek duelu. „Trefili jsme snad prvních sedm nebo osm střel ze všech pozic, což nám dodalo hodně energie na obou polovinách hřiště. To se pak hraje daleko lépe,“ liboval si.

V příštím utkání čeká Beksu venku ruský Saratov v rámci FIBA Europe Cupu (14. 11. od 16 hodin) a poté 17. 11. od 17 hodin Opava na domácí palubovce v NBL.

„Výhra nad Ostravou není tak směrodatná. Později narazíme na týmy s vyšší úrovní a tento výkon musíme podat hlavně proti nim,“ řekl Kohout.