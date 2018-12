Letošní rozlučka s domácí halou se házenkářům Nového Veselí podařila

„To byl první rozhodující moment. Druhý přišel za stavu 14:11, kdy jsme dobře bránili, měli jsme šestkrát možnost snížit, ale udělali jsme pět technických chyb. Tady jsme se mohli dostat zpátky do zápasu, možná ho dokonce i otočit,“ povzdechl si kouč Zubří Dušan Poloz.

Domácím pak sice s přibývajícím časem začaly trochu docházet síly, nicméně dva body už si vyrvat nenechali. „Pro nás to byl strašně těžký zápas, středeční pohár s Kopřivnicí nás stál moc sil. Neměli jsme žádný prostor na regeneraci, ale pokud chceme hrát v play off, musíme si na to zvykat,“ pokračoval v hodnocení Hladík.

Pomohli diváci

V závěru pak Sokolu, jako už mnohokrát předtím, pomohli skvělí fanoušci. Nabitá hala dotlačila novoveselské házenkáře k dalšímu úspěchu. „Patří jim za to velký dík,“ vzkázal divákům jeden z nejlepších střelců zápasu Luboš Bartůněk.

Dvaadvacetileté křídlo Sokola zaznamenalo v souboji se Zubřím celkem čtyři branky. „Podali jsme všichni zodpovědný výkon. Hráli jsme s klidnou hlavou, plnili jsme pokyny, které jsme si řekli u videa,“ měl Bartůněk jasno v tom, co bylo klíčové pro zisk dalších bodů.

V extraligové tabulce patří Novému Veselí po víkendu třetí místo a v posledním duelu letošního roku se představí v sobotu na půdě Handball Brno.