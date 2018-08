Šampionát na Vysočině startuje. Hamza věří, že biatlon potáhne i v létě

České naděje na šampionátu Ondřej Moravec (narozen 9. června 1984) Dvě medaile z olympijských her a tři medaile z mistrovství světa. To je vizitka 34letého českého reprezentanta. Umí to však i v létě. Se 14 cennými kovy je druhým nejúspěšnějším biatlonistou v historii letního MS. Michal Krčmář (23. ledna 1991) Ještě jako junior zažil poslední letní MS v Novém Městě na Moravě před sedmi lety. Od té doby ušel velký kus cesty. Získal stříbro na olympiádě v Pchjongčchangu a prosadil se také na stupně vítězů ve Světovém poháru. Michal Šlesingr (3. února 1983) Po Polce Gwizdońové (39 let) bude nejstarším účastníkem šampionátu. Majitel kompletní medailové sady z mistrovství světa slavil řadu úspěchů i v létě, vybojoval pět zlatých a dvě stříbrné medaile. Jakub Štvrtecký (21. prosince 1998) Momentálně nejlepší český junior už skousává některé tréninkové dávky s dospělými. Pozornost trenérů si vysloužil jak šestým místem na MS juniorů v Otepää, tak fantastickými běžeckými časy. Jen ta střelba! Veronika Vítková (9. prosince 1988) Česká jednička má za sebou životní sezonu. Získala bronz na olympiádě v Soči a skončila osmá v hodnocení SP. Zatím čeká na první individuální medaili z letního MS, ale má ve své sbírce zlato se smíšenou štafetou. Eva Puskarčíková (3. ledna 1991) Po ne tolik povedené zimě si bude chtít vzpomenout na ročník 2016/17, kdy dvakrát vyšplhala ve Světovém poháru na stupně vítězů. Na letních MS toho moc neodjela, ale je mistryní ČR z roku 2016. Markéta Davidová (3. ledna 1997) Bude se loučit s juniorskou kategorií. Výkonností už ale patří spíš mezi dospělé, což ukázala 15. a 18. místem na olympiádě. Má velkou šanci rozšířit svou dosavadní sbírku dvou medailí z letních šampionátů.