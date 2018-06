V Budapešti opět devátý. Letecký akrobat Kopfstein je na první metě

V předchozích dnech se zdálo, že Team Spielberg bude bojovat o celkové vítězství – jeden měřený trénink vyhrál, v dalším skončil druhý a z kvalifikace si odnesl vynikající třetí místo. Dokonce se mu dvakrát podařilo stanovit nový traťový rekord! Do závodu tak mohl český pilot vstupovat s oprávněným optimismem.

Ve kvalitní výsledek se ho ovšem proměnit nepodařilo. V Round of 14 nastoupil Petr Kopfstein proti Nicolasi Ivanoffovi, který byl do té doby v průběžném pořadí mistrovství světa s jedním bodem na posledním místě. Zkušený francouzský pilot vletěl do tratě v historickém centru Budapešti jako první. Ač neudělal žádnou chybu, připsal si nad Dunajem nevýrazný čas 0:59.417, který byl o téměř jednu a půl vteřiny pomalejší než Petrův výkon z kvalifikace.

Na prvních dvou mezičasech Petr roli favorita potvrzoval a držel si před zkušeným soupeřem mírný náskok. Pak ovšem zpomalil a cílovou branou proletěl s minimální ztrátou 48 tisícin. „Slyšel jsem, kolik pilotů bylo přede mnou diskvalifikováno za překročení povoleného přetížení. A když jsem se pak ještě dozvěděl Nicolasův čas, věděl jsem, že nemusím zbytečně riskovat. Ve vertikálních obratech jsem proto tahal pomaleji, abych nepřekročil ,géčka‘. Jenže to bylo až příliš pomalé, takže to opět ve výsledku nestačilo,“ zhodnotil závod Petr Kopfstein.

Pilot z Karlových Varů šel do závodu zdravě nažhavený, nejprve ovládl trénink. Zaletěl v trati nad Dunajem absolutně nejrychlejší čas 58.088 před druhým Mikou Brageotem, který za karlovarským závodníkem zaostal o téměř dvě desetiny. Dosavadní lídr šampionátu Matt Hall v tréninku skončil až šestý.

„Jsme zpět! Skutečně nastává restart sezony 2018. Dosáhli jsme první mety. Až dosud jsme létali příliš konzervativně, moc jsme netlačili a ani letadlo neletělo optimálně. Před závodem jsme udělali několik změn a letěli jsme podle nové taktiky. Doufám, že tento výsledek je pouze začátek,” říkal po tréninku Petr Kopfstein.

V kvalifikaci pak vybojoval skvělé třetí místo, které mu přisoudilo do Round of 14 Francouze Nicolase Ivanoffa.

Další dva body. Teď z Maďarska

Petr Kopfstein odletěl do Budapešti s cílem napravit výsledkově nepovedený vstup do této sezony. A za tímto cílem šel velmi rázně. V důležitém kvalifikačním letu zaznamenal čas 0:57.872, který byl v tu chvíli rekordem trati. Žádný jiný pilot se do té doby nedostal pod hranici 58 sekund.

Nakonec z toho bylo v kvalifikaci třetí místo, které Teamu Spielberg přisoudilo Nicolase Ivanoffa. Ten skončil v kvalifikaci dvanáctý s časem 1:00.141.

„Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, aby všechno fungovalo stejně dobře jako v minulé sezoně. A povedlo se to. Teď to ještě musíme zopakovat v závodě, kde poletíme proti Nicolasi Ivanoffovi. Jsme papíroví favorité a tuto roli chceme potvrdit, i když víme, že Nicolas je zkušený matador, který létal v Budapešti už v době, kdy já jsem teprve stál na břehu Dunaje jako fanoušek,“ řekl Kopfstein ke kvalifikaci.

Do celkového pořadí si tak Kopfstein připsal stejně jako ve všech předchozích závodech letošní sezony dva body. Celkem jich má na kontě osm a patří mu průběžně 12. příčka.

Seriál Red Bull Air Race bude pokračovat o víkendu 25. a 26. srpna v ruské Kazani, kde bude Petr chtít zlepšené výkony potvrdit i bodově.