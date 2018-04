Coulthard, Wurz? Sympaťáci, říká Kopfstein o své návštěvě v hangáru

Přes třicet tisíc fanoušků obsadilo pláž města Cannes, které znají především filmoví fanoušci. Nejlepším pilotům světa vytvořili skvělou atmosféru a ti se tak před nimi chtěli pořádně vytáhnout. „Francouzi jsou velcí letečtí nadšenci,” vzpomínal před závodem na azurovém pobřeží Petr Kopfstein na akrobatickou kariéru.

Počasí všem přálo, celý víkend bylo krásně slunečno, slabý vítr, a tak podmínky byly pro druhou zastávku mistrovství světa Red Bull Air Race doslova ideální.

Ještě než český pilot usedl do kokpitu závodního speciálu Edge 540 V3, přivítal v hangáru dva speciální hosty, bývalé piloty F1 Davida Coultharda a Alexe Wurze. Druhý jmenovaný mimo jiné dvakrát vyhrál závod 24 hodin Le Mans. „Oba jsou velcí sympaťáci, zajímali se o naše letadlo, nastavení, specifikace,“ uvedl Petr Kopfstein.

Organizátoři postavili v Cannes velmi rychlou a přitom technickou trať, piloti se nad Středozemním mořem museli vypořádat s dvěma vertikálními manévry, rozestavění pylonů jim nedávalo prostor na vydechnutí. To závodníkovi z Karlových Varů vyhovuje, ve všech trénincích si proto vedl velmi dobře a pokaždé patřil mezi nejlepší. Kvalifikaci zaletěl na jistotu a výsledek mu přisoudil Španěla Juana Velarde, soupeře, který běžně nepatří mezi ty nejobávanější.

Jenže trať v Cannes Velardemu výjimečně dobře seděla a pravidelně ji protétl jako téměř nejrychlejší ze všech čtrnácti závodníků. Bohužel formu potvrdil i v nedělním závodě, kdy v základním kole Round of 14 Petra Kopfsteina porazil o necelé čtyři desetiny vteřiny a zavřel mu cestu mezi osmičku nejlepších. „Je to zklamání. Vyloženě špatně jsme neletěli, ale nedokázali jsme najít optimální nastavení motoru a Juan měl větší štěstí. O to víc jsme namotivovaní do Japonska,“ komentuje neúspěch ve Francii pilot Teamu Spielberg.

Právě v Japonsku Petr Kopfstein zaletěl své první pódium v kategorii Masters Red Bull Air Race. Loni byl v Čibě druhý. Zda úspěch zopakuje nebo dokonce překoná, se ukáže na konci května. Zatím mu v průběžném pořadí mistrovství světa patří po dvou závodech 12. místo.

Závod ve Francii vyhrál Australan Matt Hall před Němcem Matthiasem Doldererem a Američanem Michaelem Goulianem, lídrem šampionátu.