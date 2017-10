Brankářka zlínských házenkářek Benedíková: Proti silným si nevěříme

V bráně zlínských házenkářek se překonávala. Za svá záda propustila Lenka Benedíková jen 21 střel, jenže ani její zákroky nepomohly házenkářkám Zlína bodovat. Porubě doma podlehly o tři góly a ve vzájemných zápasech v mezinárodní česko-slovenské lize tak zaznamenaly sedmnáctou porážku v řadě!

„Poruba letos nepodává výkony, jak se očekávalo. Cítily jsme, že na ni máme. V domácím prostředí jsme si šly pro dva body,“ litovala Benedíková promarněné šance, zlomit nepříznivou sérii trvající od ledna 2012.

Prohrát jen s 21 inkasovanými góly musí být frustrující, že?

To byl hlavně druhý poločas. Stejně jako minule jsme se nevyvarovaly hluchých minut. Nebránily jsme a nedokázaly vstřelit branky. Gólů bylo málo na obou stranách. Takové zápasy bychom hlavně doma měly zvládat.

Ze stavu 11:7 to bylo najednou 11:15. Co to s vámi dělalo v bráně?

Snažila jsme se holky povzbuzovat, ne na ně křičet. Ať jsou v klidu. A podpořit je dobrým zákrokem, aby věděly, že když nedají gól, tak se nic neděje. Ale nebylo to nic platné.

Proti celkům z první trojky - Mostu, Slavii a Porubě - se vám dlouhodobě nedaří. Co chybí, abyste je porazily?

Bojím se, že je to v našich hlavách. Vidíme těžké soupeřky, kterou jsou v tabulce před námi. Hned v prvním kole jsme mohly venku proti Slavii vyhrát. Nečekaně jsme tam držely krok. Utkání se zlomilo v závěru. Každá si to v sobě neseme. Od té doby se nám nedaří. Aspoň jednou větou se o porážce na Slavii každý týden zmíníme, pořád si to předhazujeme.

Z pěti kol jste získaly dva body. Jak hodnotíte start sezony?

Je to zklamání. Vítězných zápasů mělo být více.

I když jste měly náročný los?

Čekaly jsme, že více zabojujeme venku se Šaľou, hratelné to bylo na Slavii i teď doma s Porubou. Trochu nás brzdí, že jsme pořádně nebyly kompletní. Na začátku byly některé holky zraněné. Když se vrátily, zase jiné onemocněly.

Olomouc a Veselí vám utíkají. Bude těžší se dostat do play-off než v minulých sezonách?

Náročnější to bude, ale teprve je začátek sezony. Chceme se postavit na nohy a v příštích dvou zápasech v Prešově a doma s Hodonínem naplno zabodovat. Na nic jiného nemůžeme pomýšlet.

Tým převzal v létě nový trenér Martin Spuchlák. Změnilo se toho hodně?

Každý trenér má svoji strategii, jiný přístup. Nový kouč točí hráčky, zapojuje mladé holky. Všechno se dává dohromady, ale mně osobně to vyhovuje. Novinkou je obrana nula šest, předtím jsme dlouho hrály jedna pět. Chvíli bude trvat, než si zvyknu.