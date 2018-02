Ledenice budou v televizi. Za dva roky je čeká mistrovství Evropy

Mistryně a vicemistři extraligy roku 2017. Po devatenácti letech existence klubu. Softbalisté Žraloků z Ledenic rychle rostou.

„Za minulou sezonu nás Česká softbalová asociace vyhlásila jako nejlepší klub v republice. To je největší výstřel nahoru ze všech klubů v Česku,“ potvrzuje prezidentka klubu Hana Korčáková to, že v Ledenicích se teď softbalu daří.

To ale není všechno. Na ledenický klub čeká pořádná výzva, i když přijde až za dva roky. Žraloci budou hostit mistrovství Evropy v softbalu mužů. Do městyse, kde žije téměř 2 500 obyvatel, tak přijedou stovky sportovců a diváků. „Věděli jsme, že do tak velké akce vždycky chceme jít,“ říká Korčáková.

„Na mistrovství Evropy žen si však netroufneme, protože tam jezdí i třicet týmů a to bychom kapacitně vůbec nezvládli. To se dá uspořádat akorát v Praze. Ale na turnaj mužů si věříme, protože počítáme, že sem přijede zhruba 15 týmů. A tak velkou akci chceme pořádat i proto, aby byly Ledenice také pořádně vidět v televizi,“ vysvětluje prezidentka klubu.

I proto se ve zbývajících dvou letech bude ledenický softbalový areál měnit. Nejvíce peněz, zhruba dva miliony korun, půjde do nového umělého osvětlení.

„Musíme také rozšířit střídačky, které sice odpovídají předpisům, ale pokud si tam sedne dvacet chlapů, tak budou lavice malé. Potřebujeme ještě udělat nový backstop, což je zadní zábrana u hřiště. To jsou statisícové položky. A kdyby se nám ideálně ještě povedly dostavět čtyři šatny, bylo by to skvělé. Investičně začínáme na mistrovství pracovat už teď, co se týká organizace, s tou začneme až v příštím roce,“ počítá Korčáková s tím, že na mistrovství Evropy by si v roce 2020 mohli „doma“ zahrát čtyři softbalisté Žraloků.

Evropský šampionát mužů by mohl městys ještě více zvýraznit. Už teď podle Korčákové nejen řada místních ví, jaké mají Žraloci úspěchy.

„Ledenice jsou malé, navíc každý pátek je ve sportovním areálu dvě stě, tři sta lidí, takže softbal obyvatelé znají. Většina lidí nám úspěchy přeje, ale jsou tu i tací, kteří říkají, že by se peníze raději měly dávat jinam. To je ale normální,“ tuší.

Také diváci se už pomalu naučili chodit na mistrovské zápasy Žraloků. „Sice přijdou, ale jen koukají, protože ještě pořádně neznají pravidla. Pořád je to pro diváka neznámý sport. To samé třeba platí o ragby či o americkém fotbalu,“ všímá si jedna ze šéfek Žraloků.

Cíl: titul pro muže i ženy

Nová sezona v nejvyšších domácích soutěžích začne Žralokům v dubnu. Hlavním cílem klubu jsou extraligové úspěchy. V minulé sezoně ženy zvedly nad hlavy mistrovský pohár, muži byli druzí. Korčáková i ostatní u Žraloků proto nemohou myslet na nic jiného než na dvojnásobný titul pro Ledenice.

„Minimální cíl je hrát obě extraligová finále. A ideálně, aby muži i ženy vyhráli. To je náš hlavní sen a myslím si, že k tomu teď máme nakročeno nejlépe,“ domnívá se prezidentka klubu a dodává, že mít ženský i mužský tým ve finále extraligy se naposledy povedlo týmu Eagles Praha.

„Stalo se jim to třikrát. Eagles ale hrají softbal padesát let, my jsme začali před devatenácti. Už jsme stoprocentně dobrá adresa na softbalové mapě Česka,“ myslí si Korčáková.

Hana Korčáková

Úspěšné celky z minulé sezony vedení klubu před dalším ročníkem moc měnit nebude. Kouč mužů Jaroslav Korčák počítá s tím, že by posily přivedl až na play-off. A Ledenice je budou vyhlížet a také lovit na mezinárodní scéně. V srpnu vyrazí do Prahy sledovat hráče na Internacional Cup.

„Je to vlastně takové neoficiální mistrovství světa, takže sem přijede řada zahraničních týmů a odtud je chceme dostat k nám,“ přibližuje Korčáková a doplňuje, že ženský extraligový tým odehraje novou sezonu téměř beze změn.

Na jarní část extraligy v týmu zůstává i největší hvězda Žraloků, reprezentantka Veronika Pecková. „Potom, co dostuduje, tak má určitě zase v plánu odjet hrát profesionální ligu na Tchaj-wan, ale plánuje to až po play-off. To se však ještě uvidí,“ přibližuje prezidentka.

Žraloci se chystají ještě na další dvě velké akce sezony. Muže čeká evropská konfrontace v srpnu, kdy budou hrát Super Cup, a ženy pojedou na červencový Premier Cup. Oba turnaje se budou hrát v Itálii.