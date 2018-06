Jen žádné vábení. James si nové působiště vybere bez velkolepých tirád

Kde bude v příští sezoně působit nejlepší basketbalista současnosti LeBron James? Tato otázka zaměstnává zřejmě každého fanouška NBA. James může do pátku využít opce ve své smlouvě pro následující ročník, která mu garantuje 35,6 milionů dolarů, nebo se stát volným hráčem. Kluby a fanoušci se předhání ve všemožných manévrech, jak ho nalákat do svého týmu, on však prý žádné vábničky slyšet nechce.

Podle zdrojů blízkých čtyřnásobnému nejužitečnějšímu hráči ligy není zatím jasné, jestli James opci využije. Zato je prý naprosto jasné, že se nechystá na schůzky se zástupci týmů, ač je to v NBA běžné. Podle reportérky Ramony Shelburneové z ESPN se majitel tří prstenů pro šampiona NBA může sejít s některým z týmových funkcionářů, věří však, že za patnáct sezon zná ligové prostředí dokonale a dokáže se rozhodnout i bez přesvědčování. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Třiatřicetiletý James se bude radit kromě své rodiny převážně se svými agenty Richem Paulem a Markem Terminim a předpokládá, že spolu dojdou k ideálnímu řešení. LeBron si prošel přesvědčováním v roce 2010, když mu New York, Chicago, Brooklyn, Cleveland, Los Angeles Clippers a Miami připravovaly velkolepé prezentace a vysílaly za ním delegace klubových činovníků, aby ho přesvědčily o správném rozhodnutí. James následně oznámil své rozhodnutí odejít do Miami v přímém přenosu televize, tomu by se chtěl letos určitě vyhnout. Před čtyřmi lety se James sešel pouze s vedením Miami a Clevelandu, jeho agenti se setkali s Chicagem, Los Angeles Lakers, Phoenixem, Houstonem a Dallasem. Své rozhodnutí následně James oznámil přes dopis pro web Sports Illustrated.