Hloupé číslo, či důkaz efektivity? James je nejpomalejší hráč play off

Při šestikilometrové rychlosti se James stal druhým nejpomalejším hráčem celých vyřazovacích bojů. Předstihl jen minnesotského rozehrávače Jeffa Teaguea, kterého trápilo zraněné koleno a teď už je prakticky měsíc ze hry.

Zato LeBron v posledním utkání sestřelil Boston 44 body s výbornou úspěšností střelby a přiblížil své Cavaliers na dvě výhry od další účasti ve finále.

Rychlost zřejmě tedy není tak důležitá statistika a myslí si to nejenom Celtics, ale i sám LeBron. „Tohle je ta největší hloupost, co jsem kdy slyšel. Tyhle speciální statistiky si můžete strčit někam. Já a nejpomalejší? Opravdu si to myslíte?“ poznamenal James popuzeně.

Jenže ona je to pravda. Sám James si to moc dobře uvědomuje. Důkladně toto téma probíral přednedávnem s novinářem Brianem Windhorstem.

„Není to tak, že bych si řekl, že se nevrátím do obrany. Jen si prostě vybírám situace, kdy dám spoluhráčům šanci v útoku, aby něco sami vymysleli, abych měl pak dost sil na defenzivu,“ řekl pro Windhorstův článek.

LeBron poprvé v kariéře odehrál všech 82 zápasů základní části a vedl ligovou minutáž, nejvíc toho odehrál i teď v play off. A protože také on má nějaké limity, musí si najít příležitost vydechnout, i když je na hřišti.

„Ať sledují, jak unavený jsem po utkáních. V tom jsem nejlepší v lize,“ odvětil LeBron na otázku ohledně pomalejšího pohybu.

Tohle není ani potřeba sledovat. Všichni ví, jak před sedmým zápasem série prvního kola proti Indianě řekl trenéru Tyronnu Lueovi, že chce hrát celých 48 minut. Nakonec chvíli střídal kvůli křečím, ale do zápasu dal opravdu vše.

Jiná statistika zase tvrdí, že je James druhý v tabulce naběhaných kilometrů v play off, pouze bostonský „zuřivý býk“ Terry Rozier ho poráží. Navíc LeBronových 505 bodů (téměř 34 na utkání) je v play off jasně nejlepší číslo - stejně jako celkových 135 asistencí (průměr rovných 9) v 15 odehraných zápasech.

Odpočívání při utkáních není nijak nový fenomén.

„Můžeme tak nazvat všechny situace, kdy hráč nesprintuje nebo není v obranném postoji. Hráče jako T. J. McConnell odpočívat při hře neuvidíte,“ řekl bostonský prezident Danny Ainge. Ohledně rozehrávače Philadelphie měl sice pravdu, ale to je jen A: McConnell hraje daleko méně minut a daleko méně se od něj očekávalo než od Jamese.

A teď to B: „LeBron má míč ve svých rukou tolik času a tak dobře brání, že si prostě musí někdy odpočinout. Je prostě efektivní ve využívání energie, kterou v zápase má. Podobní jsou v tom i James Harden a Chris Paul, kteří výborně hledají chvíle, kdy hrát sami a kdy nechat tvořit spoluhráče.“

Ainge se ani v tom nemýlí. Paul i Harden patří také k nejpomalejším hráčům ligy.

Tyronn Lue, jenž Jamese v Clevelandu koučuje, to vidí podobně. „On se opravdu nepohybuje příliš rychle, pokud nemá šanci vyrazit do rychlého protiútoku. V tu chvíli jako by letěl. Snažíme se hrát systémy, ve kterých se nemusí příliš pohybovat a hýbou se ostatní spoluhráči,“ tvrdí Lue o Jamesovi.

LeBron James ve čtvrtém zápase s Bostonem:

Ohledně Cavaliers je nasnadě otázka, jestli takhle mohou dojít až k titulu, případně alespoň do finále. Bez Kyrieho Irvinga leží na Jamesovi obrovská tíha odpovědnosti za útok. Čas držení míče a počet útoků, které James zakončuje, je v play off druhý nejvyšší za Hardenem, který je o pět let mladší a přesto má mnoho kolapsů v obraně.

James trochu „odchodil“ hlavně první zápas finále Východu v Bostonu a bez jeho příspěvku Cavaliers dostali výprask. V druhém utkání podal skvělý výkon, jenže bez pomoci spoluhráčů to znovu nevyšlo.

Výhry přišly až v domácím prostředí s větším podílem ostatních hráčů Cavaliers. I tak chválil střelec Kyle Korver po vítězství ve čtvrtém zápase hlavně Jamese. „Prostě spoléháme na LeBrona, že udělá všechno,“ usmíval se Korver.

Výhodou pro LeBrona a spol. byly tři volné dny před třetím utkáním. Na Jamesovi bylo vidět, že je výrazně svěžejší, a celý tým hrál výrazně lépe. Teď se už však až do konce série hraje obden a bude v tom zahrnuto po každém utkání cestování, což může být pro veterány komplikace.

Všichni ale ví, že se James v sezoně postupně zlepšuje a šetří energii na nejdůležitější momenty ve vyřazovacích bojích. V každém případě čeká Boston velká spousta práce, aby tuhle pomalu se valící lávu zastavil.