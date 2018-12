Netref se, ať to můžu rozhodnout já. Wade a James už spolu skončili

Je tu sice jedna šance, že by se mohly legendy LeBron James a Dwyane Wade potkat na hřišti, jenže pravděpodobné to moc není. Lakers a Heat by musely postoupit až do finále NBA. A to se sotva povede.

Takže až Wade po této sezoně uzavře veleúspěšnou kariéru, bude se na 10. prosinec 2018 vzpomínat jako na den jejich posledního mače.

Však také publikum v hale Staples Center cítilo sílu okamžiku. Do hlediště dorazilo ještě víc celebrit, než je zvykem. Wade byl několikrát odměněn potleskem vestoje. Dočkal se i videa na kostce během time outu v první čtvrtině.

A nechyběla ani dramatická koncovka.

James nasázel 28 bodů a Lakers přežili Wadeovo střelecké probuzení.

Gabrielle Unionová seděla v první řadě vedle své herecké kolegyně Jessicy Alby a v první půli přihlížela trápení svého muže. V závěru však byl Wade plný elánu a zápas zakončil s 15 body, 10 asistencemi a pěti doskoky.

Zápas vrcholil tak, jak si všichni přáli. LeBron James se snaží ubránit svého kamaráda Dwyanea Wadea.

Legenda Miami musí vypálit trojku, což není jeho silná stránka, a přes dobrou Jamesovu obranu se nemůže prosadit. Střela do koše nepadne, prodloužení se nekoná a Lakers slaví.

„Má mě přečteného a nedovolil mi dostat se do střely, kterou jsem chtěl. Známe se tak dobře, že jsem ho nedokázal obejít. Za šestnáct let, co jsme spolu strávili na hřišti, jsme se navzájem hodně ovlivnili v basketbalu i v životě,“ řekl po zápase šestatřicetiletý Wade, který už před začátkem ročníku oznámil, že tahle sezona je jeho „posledním tancem“.

„Šestnáct ku patnácti!“ Radoval se James krátce po skončení zápasu ze zlepšené statistiky vzájemných zápasů. Asi už navždy zůstane v LeBronův prospěch.

Po závěrečném klaksonu se oba dlouze objali a uzavřeli souběh svých kariér, který započal v roce 2003, kdy oba přišli do NBA.

„Věděl jsem, že mi někdy po zápase dojde, že je to naposledy, co proti sobě hrajeme. Stalo se to hned, jak zápas skončil. Pak jsme se na sebe chvíli jen dívali a uvědomovali si, co jsme dokázali,“ pokračoval Wade, který víkendem v Los Angeles (v sobotu hrál proti Los Angeles Clippers) překročil tisícovku odehraných zápasů v nejlepší lize světa.

Poslední souboj LeBron James vs. Dwyane Wade:

Wade s Jamesem spolu strávili čtyři sezony v Miami, kam LeBron za svým parťákem přišel v roce 2010 a získali spolu dva tituly. James pak loni Wadea nalákal do Clevelandu, ten však v Cavaliers vydržel jen část ročníku, než se vrátil do Miami.

„Bez Dwyana bych rozhodně neměl tolik úspěchů, jako mám teď. Individuálně bych dosáhl zřejmě na podobná čísla, ale za týmové úspěchy může z velké části on. Dvacet sedm výher v řadě. Čtyři finále v řadě. Dva tituly. Nic z toho bych bez něj nedokázal. Někteří lidé říkají, že by největší soupeři neměli být přátelé, ale nás přátelství a soutěživost dostaly v kariéře dál, než jsme oba čekali,“ složil poklonu kolegovi LeBron.

Wade končí, James kraluje Pro Wadea byl souboj s Lakers 1001. zápas v NBA, čísla a maxima ho však už příliš neoslovují. Zato James si právě prodloužil rekordní šňůru duelů s dvouciferným počtem nastřílených bodů na 900. Alespoň 10 bodů zaznamenal celkem v 1162 utkáních z 1170 odehraných. „Ten bude hrát ještě dlouho. Než skončí, já už dávno upadnu v zapomnění,“ poznamenal brzy sedmatřicetiletý Wade na adresu o tři roky mladšího kamaráda.

James se při pozápasovém rozhovoru zatoulal i do minulosti ke důležitým momentům jejich vzájemného vztahu.

„Poprvé jsem ho viděl hrát ve druhém ročníku na vysoké škole. Tehdy s Marquette válel v zápase proti Louisville a já si říkal, jak je skvělý a že rozhodně patří do NBA,“ vzpomíná James.

Oba se pak stali hvězdami draftu 2003. James byl vybrán Clevelandem jako jednička, Wade v konkurenci Carmela Anthonyho, Chrise Boshe a Darka Miličiče spadl do klína Miami na pozici pět. Sedm let spolu James s Wadem soupeřili ve Východní konferenci, než se LeBron v roce 2010 rozhodl vytvořit v Miami supertým.

„V prvních letech v NBA jsme se příliš neznali, ale věděli jsme o sobě. Seznámili jsme se v rámci reprezentace před olympiádou v Pekingu 2008. Od začátku jsme si rozuměli. Když jsem se pak o dva roky později rozhodoval, co dál se svou kariérou, moc mi pomohl. Přijal mě do svého města a svého klubu s otevřenou náručí a dosáhli jsme velkých věcí. Sice jsme dvakrát prohráli ve finále, ale i tak to bylo skvělé tažení,“ pokračoval LeBron.

Za klíčový moment své kariéry LeBron označil společnou dovolenou s Wadem a manželkami na Bahamách v létě 2011 poté, co Heat zklamali ve finále proti Dallasu.

„Byli na mě přísní. Dwyane, jeho žena Gab i má žena. Chtěli, abych se přestal ohlížet na ostatní a začal být sám sebou. Po tom finále jsem byl hodně dole, ale oni mě pomohli se přes to přenést a od té doby byl ze mě jiný hráč,“ říká.

Jakmile pondělní duel skončil, byli u sebe, obklopeni kamerami a fotoaparáty. Po krátké diskuzi si vyměnili dresy - rituál, který teď Wadea provází prakticky po každém zápase. Pro kamery to bylo vše, oba však podle svých slov po utkání vyrazili na večeři.

LeBron James (vlevo) z LA Lakers a Dwyane Wade z Miami si vyměnili dresy. Tato tradice provází Wadea jeho poslední sezonou.

„Je to skvělý hráč a všichni by si ho měli zapamatovat. Je to trojnásobný šampion, MVP finále, zlatý medailista z olympiády a skvělý otec i manžel. Bude mi na hřišti chybět,“ uzavřel James.

Ale třeba se sejdou ještě jednou. Dřív, než si kdekdo pomyslel.

James teď láká Wadea, aby v dalších sezonách předával mladíkům Lakers své mistrovství. Podobné konzultantské posty po NBA mají třeba Steve Nash či Kevin Garnett.