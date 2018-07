Chci být miliardářem, předsevzal si James. V Lakers se tomu přiblíží

Stát se dolarovým miliardářem, to je jeden z životních cílů třiatřicetiletého velikána sportovního světa.

Promluvil o tom už před čtyřmi lety pro magazín GQ. „Je to ten největší možný milník. Samozřejmě se budu snažit, abych byl i obchodně co nejúspěšnější. A jestli se mi to povede, no tak potom hurá, budu nadšený,“ poznamenal.

Je to bezpochyby i součást Jamesova „věčného“ souboje s Michaelem Jordanem.

Legenda Chicago Bulls má podle magazínu Forbes k dispozici 1,31 miliardy dolarů. Valnou část svého jmění ale nadělala až po kariéře - ať to bylo díky spolupráci s Nike a zrodu značky Air Jordan, anebo šťastným rozhodnutím převzít Charlotte Hornets o pár let dřív, než cena klubů NBA vyletěla raketově vzhůru.

Dlouho po sportovní kariéře vydělali svou první miliardu také rumunský tenista Ion Tiriac a americký zápasník Vince McMahon.

A žádný další profisportovec se k desetimístné sumě ještě nepřiblížil.

James už si sice vydělal 765 milionů dolarů, jenže pořádnou část ze smluv v NBA nebo od partnerů jako Nike či Coca-Cola i z podílů ve výrobci sluchátek Beats nebo fast foodu Blaze Pizza obratem odevzdal na daních. Miliony putovaly na charitu, desítky milionů utratil.

A tak jeho jmění činí podle Forbesu 400 milionů dolarů.

Jen za poslední dva roky v Clevelandu získal James 170 milionů. No a s příchodem do Los Angeles mají jeho příjmy ještě eskalovat.

Smlouva na čtyři roky s Lakers mu zajišťuje 154 milionů, ale celkem by mělo na jeho účty během příštích čtyř let přitéct 400 milionů dolarů. A jeho společnosti podnikající ve filmu (SpringHill Entertainment) a v médiích (Uninterrupted) nyní dostanou další impulzy.

Někdy ke konci své první losangeleské smlouvy by měl LeBron na žebříčku multimilionářů přeskočit i svého šéfa Magica Johnsona. Aktuální prezident Lakers disponuje 600 miliony dolarů, díky svým podnikatelským aktivitám je - alespoň prozatím - šestkou mezi všemi sportovci světa a dvojkou mezi basketbalisty.