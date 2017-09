Pozor, jsme nebezpeční! Kdo je kdo v týmech, které se utkají o Laver Cup

V okázalé show slavnostního zahájení a záři provázející po příletu Rogera Federera, Rafaela Nadala, Johna McEnroea, Björna Borga či Roda Lavera se dosud lehce ztrácel sportovní prvek celé akce.

Ve středu už všichni borci trénovali a od pátku do neděle budou v takřka vyprodané hale bojovat za své týmy. Evropa vs. Svět.

Na první pohled je favorit jasný jako rozbřesk nad Nadalovou oblíbenou pláží na rodné Mallorce. Kapitán Borg může do utkání na dva sety s případným rozhodujícím tie-breakem do deseti bodů nasadit pět nejlepších současných mužů na žebříčku (Andy Murray a Novak Djokovič jsou zranění). Doplňuje je domácí bomber Tomáš Berdych, jenž by byl v McEnroeově partě dle pořadí ATP Tour trojkou.

Svět navíc v úterý zásadně oslabila omluvenka argentinského obra Juana Martína del Potra. „Je to škoda,“ poznamenal McEnroe. „Delpo oplývá velkou energií. Ale máme další velké chlapy, kteří jsou nebezpeční. Pokusíme se o něco neočekávaného. Může se to stát.“

Taky samotný Laver, čiperný stařík a třeba McEnroeův klukovský idol, varuje fanoušky, aby nepovažovali utkání za pouhou formalitu. „Myslím si, že to bude těsnější, než se na papíře zdá,“ pravil. „Pokud vyhrajete jeden set, stačí pak kvítězství zvládnout tie-break, což zvýhodňuje ranaře, jakými jsou Isner nebo Querrey. Zrovna pro Rogera to může být nevýhoda.“

Koho vlastně mohou kapitáni poslat do boje o Laver Cup? A kdo je kdo v jejich mančaftech?

Evropa, výběr snů

Rafael Nadal, Španělsko (1.)

Světová jednička s okouzlující sbírkou 16 grandslamových trofejí. V soukromí milý a citlivý chlapík, na kurtu až šílený válečník. Po jarním Roland Garros nedávno ovládl i US Open, načež odpočíval doma na Mallorce, takže do Prahy vyrazil se vzkříšeným elánem.

Roger Federer, Švýcarsko (2.)

Podobně jako Nadal už je nyní legendou svého oboru. Výrazně se zasloužil o vznik Laver Cupu, kterému dělá reklamu nelíčenou vstřícností vůči reportérům i fanouškům. Potvrzuje, že mu záleží na pověsti tenisu. Majitel 19 grandslamových titulů se ji snaží ještě vyleštit.

VIDEO: Laver Cup pro mě není exhibice, chci ho vyhrát, tvrdí Federer v Praze

Alexander Zverev, Německo (4.)

Dvacetiletý člen rodinného klanu pocházejícího z Ruska. Znalci považují habána, jenž odmalička uctíval Federera, za nástupce současných hvězd. Letos triumfoval na pěti akcích ATP včetně dvou podniků Masters 1000 v Římě a Montrealu.

Marin Čilič, Chorvatsko (5.)

Jako jeden z mála prolomil monopol Federera, Nadala, Djokoviče, Murrayho a Stana Wawrinky na poháry ze čtyř nejslavnějších turnajů v minulých 12 letech - v září 2014 si vystřílel vítězství na US Open.

Dominic Thiem, Rakousko (7.)

Společně se Zverevem by si časem měl podrobit říši fiftýnů, volejů a returnů. Skromný, slušně vychovaný mládenec i díky péči uznávaného kouče Günthera Bresnika postoupil do semifinále posledních dvou ročníků Roland Garros.

Tomáš Berdych, Česko (19.)

Magnet na domácí fanoušky. Dvojnásobný šampion Davis Cupu. Po třicítce vypadl z Top 10, kde si na šest let zřídil trvalé bydliště. Na Australian Open, Roland Garros, US Open se prodral do semifinále, ve Wimbledonu hrál finále. Prožívá temnější období. O to víc si váží šance zúčastnit se unikátního srazu celebrit.

VIDEO: Hvězdy Laver Cupu se představily v Praze

Svět, ranaři bez bázně

Sam Querrey, USA (16.)

Dvoumetrový čahoun z Kalifornie by v Praze rád potvrdil McEnroeova slova: „Chlapi jako Sam, John nebo Nick dokážou komukoliv vyrazit raketu z ruky.“ Jeho styl by se dal popsat jako totální útok. Díky němu se letos ocitl v semifinále Wimbledonu a čtvrtfinále US Open.

Ale ne, Delpo! Budeš chybět Pohled Karla Knapa Omluvenka letící do Prahy přes půl planety až z argentinského města Tandilu ublížila Laver Cupu víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Juan Martín del Potro není superstar jako Federer, Nadal, Djokovič či Murray. Na žebříčku se jeho jméno skrývá až za číslem 24. Méně znalí sportovní příznivci ho při sledování zápasů z O2 areny asi nebudou zvlášť postrádat. Přesto je jeho nepřítomnost v nóbl tenisové společnosti politováníhodná. Dobrácký obr umí strhnout obecenstvo, což dokázal na olympiádě v Riu i na nedávném US Open. Odvážně bojujícímu ranaři přejí nejen Argentinci. Táhne se s ním dojemný příběh obdivuhodného návratu po operacích zápěstí. Společně s božsky šikovným Australanem Kyrgiosem se mohl stát hlavní atrakcí papírově slabšího týmu Světa. Pochopitelně chybí kapitánu McEnroeovi, jenž se v jedinečném utkání už tak musí obejít bez Japonce Nišikoriho či zraněného Kanaďana Raonice. Třeba Federer se marně těšil, že Del Potrovi v Praze oplatí porážku ze čtvrtfinále US Open. Argentincova absence ovšem nejvíc narušila už tak vratkou rovnováhu mezi soupeřícími výběry. Evropský boss Borg má v sestavě věhlasnější osobnosti a větší machry. Pět z nich patří do aktuální Top 10. S Del Potrem by měl McEnroe aspoň srovnatelný tým. Bez něj musí doufat, že se na černém kurtu v O2 areně semele něco neočekávaného.

John Isner, USA (17.)

Další dělo, jež se chystá využít generál Johnny Mac. Jestli se někomu na ATP Tour zatraceně těžko krade podání, je to 208 cm vysoký Isner. V počtu es je čtvrtý v dějinách. „Máme zbraně na to, abychom z Laver Cupu udělali intenzivní a napínavou podívanou,“ řekl.

Nick Kyrgios, Austrálie (20.)

Úžasným nadáním náleží potomek řeckých a malajských předků do Top 5. Jenže občas v sobě marně pátrá po motivaci a chová se na dvorci jako floutek. V Praze je ovšem rád: „Týmové soutěže mě baví. Cítím sebevědomí. Vždycky jdu na kurt s tím, že můžu porazit kohokoliv. Mám s hráči Evropy kladnou bilanci. Věřím si na ně.“

Jack Sock, USA (21.)

Znamenitý deblista s titulem z wimbledonské čtyřhry (2014) a mixu na US Open (2011). Loni na olympiádě v Riu dosáhl na zlato s Bethanií Mattekovou-Sandsovou. V dubnu byl na singlovém žebříčku už čtrnáctý.

Denis Shapovalov, Kanada (51.)

Kometa sezony. Na zámořských betonech se dostal do ráže. Při pouti do semifinále v Montrealu vyřadil Del Potra i Nadala. Na US Open dokráčel z kvalifikace do osmifinále. Matka je Izraelka, táta Rus, narodil se v Tel Avivu, sídlí na Bahamách. „Nezná strach,“ tvrdí McEnroe.

Frances Tiafoe, USA (72.)

Záskok za Del Potra. Rodiče se přistěhovali ze Sierry Leone. Další talentovaný teenager. „Teď jsem s ním bojoval pět setů na US Open,“ hned si vybavil obezřetný Federer. „Je to hráč budoucnosti.“