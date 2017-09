Berdych: Fakt jsem si zasloužil vyhrát. A show soupeřů? To k nim patří

Vážně ho to baví? Nebo snad zbytek zápasu odchodí? Sledovat Nicka Kyrgiose je pořád dost atypická záležitost. „To je jeho hra. Spíš by bylo divné, kdyby šlapal do každého balonu,“ říká Berdych o australském talentu.

Kyrgios už v kariéře spáchal nejeden průšvih, ale tenis umí skvěle. I nyní to ukázal. „Hrozně zariskoval při druhém servisu, dal eso přes 200 kilometrů za hodinu. A spadlo mu to na lajnu,“ popisoval Berdych.

Rozhodí člověka takový protivník?

Není to nic, co by mi nějak extra vadilo. Takový je, byl jsem připravený. U něj je spíš zvláštní, že když dá dvojchybu servisem přes 200 a letí to metr do autu, každý řekne: Prostě blbě zariskoval, dobrý. Přejde se to. Když mu to v takové chvíli vyjde, je najednou hrozné haló. Je to víc vidět. To všechno k jeho tenisu patří.

Kyrgios vás nakonec přetlačil. Vzhledem k průběhu duelu to musí dost mrzet, že?

Musím říct, že jsem si zasloužil vyhrát. Byl jsem od začátku lepší, vytvářel si víc šancí, hrál jsem fakt dobrej tenis. Bohužel až na jeden balon, který rozhodl celé utkání - za stavu 4:2 v tie-breaku (druhého setu) to ode mě byla asi jediná chyba, co bych si za celý zápas vyčetl. Škoda.

Nedostal jste z týmu světa toho nejtěžšího soupeře?

To není podstatné, jsme tu za tým. Byl jsem tu od toho, abych udělal bod: shodli jsme se, že tohle bude nejlepší varianta. Vypadalo to hodně slibně - až na ten jeden míč v tiebreaku. Jinak to bylo skvěle vymyšlené.

Tušíte, co vás čeká v neděli?

Ještě nic nevím. Musíme počkat, jak se vyvine čtyřhra. Zítra si máme zvolit nejlepší možnou sestavu, záleží to na kapitánovi.

Jaký vlastně Björn Borg je?

Je pro mě zážitek sedět vedle něj a sdílet s ním zápas. Každý ale vyžaduje trochu jinou komunikaci: já se spíš rád soustředím na hru a nechci se bavit při každém střídání; vyvede mě to z rytmu. Pokud není vyloženě něco špatně, což snad dneska nebylo, je komunikace spíše strohá. Někdy je méně více.

Co říkáte na to, jak se na týmové lavičce naopak projevují vaši soupeři? Není to na tenis až moc velká show?

My jsme všichni spíš konzervativní, počínaje už od Rogera. I naši mladší kluci, Saša (Zverev) nebo Dominic (Thiem), jsou takoví; úplně odlišné povahy než Američani a zbytek světa. Atmosféru si hrozně užíváme, i když neděláme divadlo. K nim to patří. Tohle je přirozená věc, na to není potřeba mít žádná pravidla.